【SOGO感謝祭】見底空瓶力證好用程度　跟編輯購買美妝優惠套裝！

每半年一度的Sogo Thankful Week崇光感謝祭即將於11月6日開鑼，與過去多年一樣分為兩Part舉行，Part 1為11月6日至17日；Part 2為11月18日至24日，各位女生們必定要把握時機！ 對於美妝產品，你準備好入貨清單了嗎？未知01女生編輯部成員的提議又能否幫到你？

Sogo Thankful Week崇光感謝祭即將於11月6日至24日舉行，各大美妝均設有優惠套裝，你又會入手哪些產品？（資料圖片）

各大美妝品牌推出大量優惠套裝，比平時單買一件產品價格更划算。不過，當你以為仍需如往年一樣親身逼到像「沙甸魚」才能挑選到心頭好時，Sogo又再帶來好消息！會員可先在Sogo網站瀏覽產品並預訂，即可在指定日子到店拿取，不用再於當日在專櫃前跟別人左迫右迫才能看到有什麼優惠產品，絕對能做到快、狠、準！

若想了解更多今次Sogo Thankful Week有售的美妝套裝，可點選下文：

【SOGO感謝祭】精選抵買皇牌美妝套裝 一文看清購物攻略

不過，面對芸芸優惠套裝必然會心大心細，有見及此，01女生編輯部成員誠意推介我們曾用到空瓶的產品予大家！看看能否透過我們的真實用後感幫助到你吧？

（Tiffany Leung／Senior Editor私心推薦）SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜

SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜（程佩敏攝） 這瓶精華霜由去年入冬伴我走到今年初夏，足足近半年之久。個人認為轉季轉護膚品並非必然，反而根據肌膚狀態而選擇當日需要怎樣的保養才是重點。這瓶精華霜的質地偏厚，滋潤度非常高，冬天每次使用大概兩粒蠶豆大小的分量便足夠全面，大大改善乾燥肌問題，減低翌日化妝浮粉情況，亦可以穩定肌膚狀態，尤其入春、入夏時肌膚因天氣而不穩定，使用兩粒紅豆的分量便剛好，非常耐用，整體提升膚質，不經不覺用至空瓶。

是次在Sogo Thankful Week的優惠套裝：

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（Gee Lam／Senior Editor私心推薦）Valmont蜜潤補濕精華、蜜潤補濕霜

Valmont蜜潤補濕精華、蜜潤補濕霜（林芷欣攝） 相比起Valmont的皇牌Prime Renewing Pack，品牌的保濕產品才是皇道！已經不下一次推薦，中學時期是暗瘡肌的我，膚質一直異常不穩，容易泛紅、出油問題嚴重。 以前試過不少貴婦品牌，大多過份滋潤，直至幾年前試用Valmont，一試愛上。第一個使用的是「水潤補濕護膚系列」，完全調整了皮膚的狀態，不論是上妝貼服度還是保濕度都大為改善，中途試過轉會，還是馬上轉回來。冬天會轉用更保濕的「 蜜潤補濕煥膚 」，30+冬季護膚可選，優惠裝全是皇牌產品全無「雞肋」。 要是硬要比較，建議入門初試者買「 水潤補濕護膚系列 」， sogo thankful week一套四件定價千餘元，非常合理。 一來較平，二來用過一定上癮。

是次在Sogo Thankful Week的優惠套裝：

更多好用空瓶產品：



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（Kosame Ching／Reporter私心推薦）ALBION爽膚精萃液

ALBION爽膚精萃液（程佩敏攝） 爽膚精萃液是品牌的皇牌產品，絕對有一定的保證！品牌主張「先乳後水」護膚理念，故剛開始使用時，也配合了品牌的滲透乳產品（乳液）使用。由於爽膚精萃液含有高濃度的薏仁活性精華，能夠帶來滋潤肌膚的效果，更深刻的是當一利用化妝棉把精萃液抹上臉後，涼涼的感覺十分舒適，而且馬上減卻了滲透乳的黏笠感。 使用過後，發現改善了平日不穩定的膚質，減少出現粉刺、泛紅的情況，同時改善乾燥問題。即使在過後，單獨使用爽膚精萃液也能達到保濕與穩定肌膚的效果。當然，若兩者一併使用，效果更顯著。

是次在Sogo Thankful Week的優惠套裝：

（Alice Lee／Reporter私心推薦）Estée Lauder升級再生基因修護賦活眼霜

Estée Lauder升級再生基因修護賦活眼霜（程佩敏攝） 眼霜質感輕盈卻有效滋潤眼部肌膚，雖未有即時減淡眼紋之效，但有效令眼部遮暇產品更貼服。新版加入抗藍光的功效，有效保護眼周肌膚避免因電子螢幕散發的藍光而加速老化，適合每天機不離手的女生。

是次在Sogo Thankful Week的優惠套裝：

按圖看更多編輯部成員曾用到空瓶的產品，以及Sogo Thankful Week的優惠套裝推介：