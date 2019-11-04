日雜LDK實測21款保濕噴霧　開架品牌奪冠、水油分離有效持久保濕

要急救因長期待在冷氣房而缺水的脆弱肌膚，最快捷的方法就是利用保濕噴霧為肌膚補水。除了為肌膚補充水份外，保濕噴霧還擔當起舒緩敏感、減少肌膚出油與定妝的角色，是每位女生都需要的護膚小物。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前就市面上二十一款保濕噴霧進行實測，並就產品的保濕力、成分與用後感三方面作出評分，以5分為滿分，最後為每支保濕噴霧評出A至C級。

《LDK the Beauty》就二十一款保濕噴霧進行了全面的比較。（《LDK the Beauty》）

《LDK the Beauty》邀請了參與開發美妝產品的研究員、化學相關研究人員與《LDK the Beauty》編輯部組成測試團隊，就二十一款保濕噴霧進行了全面的比較。團隊特別針對保濕噴霧的成分，關注噴霧是否含有乙醇等容易對肌膚造成刺激的成分，敏感肌女生絕對要留意。

除了為肌膚補充水份外，保濕噴霧還擔當起舒緩敏感、減少肌膚出油與定妝的角色，是每位女生都需要的護膚小物。（Getty Images）

按圖看獲得C級評價的保濕噴霧：

+ 3 + 2

上妝後使用保濕噴霧更有定妝之效。（《來自星星的你》劇照）

按圖看獲得B級評價的保濕噴霧：

+ 5 + 4 + 3

按圖看獲得A級評價的保濕噴霧：

第三位：Arouge Moisture Mist Lotion II（保濕）

Arouge Moisture Mist Lotion II（保濕）《LDK the Beauty》 測試結果－保濕力：3.5；成分：5；使用感：4 保濕噴霧於成分一項中奪得滿分，產品含天然神經醯胺可以滋潤至深層角質層，有效提升肌膚的自然滋潤能力。另外加入抑制炎症的活性成分，能有效保護乾燥肌膚。無香味設計進一步呵護敏感肌膚。

第二位：HABA 鯊烯保濕噴霧

HABA 鯊烯保濕噴霧（《LDK the Beauty》） 測試結果－保濕力：4；成分：5；使用感：3 保濕噴霧含有99.9%精純度的鯊烯精華，良好的霧化效果帶來更輕透舒爽的感覺，有效在肌膚表面形成細緻的鎖水薄膜。配合玻尿酸、蠶絲蛋白與維他命E成分，加上無香設計適合敏感肌女生。

第一位：Avance Shake美容液定妝保濕噴霧