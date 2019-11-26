洗面機實測：Philips清潔強Foreo性價比高　毛刷頭好但矽膠更衛生

每天勤力保養卻仍然看不出護膚成果？想擁有亮澤肌膚，便先要做好護膚的第一步，利用洗面機徹底潔面，洗淨每個毛孔，讓護膚品能真正發揮功效。

01女生編輯部挑選了四款市面上熱門的洗面機進行實測。由左至右分別是LG Pra.L BCK1A 超聲波潔面儀、Foreo Luna 3潔面儀、Philips Visapure Advanced三合一家用美容儀、NU SKIN ageLOC® LumiSpa。

潔面是護膚的重要步驟，每個女生都應根據自己的膚質選擇適合的潔面產品，同時要避免過度清潔。即使在潔面後，未塗抹護膚品前，肌膚的感覺也應該是清爽而不是繃緊。若你在潔面後感到肌膚繃緊，便代表你正使用的潔面產品清潔力太強，造成肌膚油脂流失，無法鎖住水份。

其實要徹底潔面並不是依靠清潔力高的潔面產品，單靠雙手更不能深入潔淨毛孔，所以不少女生會使用洗面機，不過，洗面機的選用物料及設計各有不同。01女生編輯部為此挑選了四款市面上熱門的洗面機進行測試，主要分為矽膠刷頭及毛刷頭，兩者的效果及特點都不同，切合不同需要的女生選擇。

測試毛孔潔淨度：

測試方法：以塗滿粉底的檸檬模擬上妝後的臉頰，分別於四款洗面機上使用同等份量的潔面乳並洗擦檸檬，再觀察一分鐘後檸檬的清潔度。（5星為滿分）

【按圖看】測試結果：

測試溫和度：

測試方法：以玫瑰花瓣模擬臉頰的肌膚，一分鐘後觀察花瓣的完整度評價洗面機的溫和度。（5星為滿分）

【按圖看】測試結果：

Foreo Luna 3潔面儀屬高性價比之選 Foreo Luna 3潔面儀（$1,530）：高性價比之選 第三代升級版Foreo Luna 3採用T-SONIC垂直聲波脈動，每分鐘震動8000次，結合潔面與提拉兩種功能。而粉紅色這部專為中性肌膚而設，洗面機上共有兩款粗幼度的矽膠刷毛，有效深層清潔肌膚。除了潔面程式外，更可利用洗面機的背面進行按摩，有效緊塑面部輪廓，淡化細紋，適合輕熟女生。潔面儀於兩個測試中均奪得四星，表現理想，加上價錢親民，是四款洗面機中的高性價比之選。

LG 潔面儀是敏感肌女生的首選 LG Pra.L BCK1A 超聲波潔面儀（$1,290）：敏感肌之選 潔面儀的中心位置利用超聲波，透過每秒震動370,000次達至溫和清潔肌膚深層污垢及化妝品殘留物的效果。外圍的柔軟矽膠刷頭每分鐘震動 4,200 次，有助去除死皮，令肌膚光滑緊緻，潔面儀於溫和度測試中奪得五星成績，清潔力度平均，不會過份拉扯皮膚，溫和的潔淨力特別適合敏感肌女生。

Philips美容儀擁有最強清潔力 Philips Visapure Advanced三合一家用美容儀（$1,898）：最強清潔力 美容儀集合三大功能，分別為潔面、全面按摩與冰感明眸按摩。軟毛刷頭有效深層潔淨肌膚，聲稱達人手卸妝10倍的潔膚功效。洗面機於清潔度測試中能徹底清潔檸檬坑洞中的粉底，發揮驚人的清潔力，這也是毛刷頭的優勝之處，軟毛纖幼，可深入毛孔清潔污垢，同時不會過分磨損肌膚。不過由於毛刷不易乾，比矽膠刷頭容易滋生細菌，更需要打理，這點選購時需要考慮。 洗面機還設有活力按摩滾輪，有助改善肌底血液循環，增加臉頰多血色感。最後冰感明眸按摩頭特別為促進眼周淋巴引流設計，陶瓷塗層的清涼觸感可迅速舒緩眼睛疲勞，特別適合關注肌膚細緻度與容易出現水腫問題的女生。