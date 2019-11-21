@cosme票選「20款人氣卸妝產品」！No.2同獲《LDK》Best buy評價

轉天氣時，大家通常把焦點放在護膚品身上，卻忽略了卸妝產品的重要性，卸妝更是護膚中最為重要的一步，若不徹底卸除臉上的妝容，很容易堵塞毛孔而生暗瘡，導致皮膚狀態變差，更令肌膚極速老化。

卸妝潔面是護膚的基礎。（ELIXIR廣告照）

卸妝和潔面是護膚最基本的步驟，卸妝產品可帶走臉上的彩妝和污垢，一枝好的卸妝產品不但可徹底卸除妝容，更可達到「卸妝同時護膚」的效果。日本美容網站＠cosme.net就公佈了人氣票選的「卸妝產品排行榜」頭二十位人氣產品 (截08/11/2019)，當中包括卸妝油、卸妝乳、卸妝水等等，女生們可因應自己的膚質挑選合適自己的卸妝產品。

【按下圖看更多】「人氣卸妝產品排行榜」當中的第三位至第二十位！！！！！

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現時不少卸妝產品含護膚成分，清潔同時呵護肌膚。（ELIXIR廣告照）

【第二位】shu uemura ultime8黃金琥珀潔顏油 (比卡超聖誕版) 450ml

Shu Uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油產品已經連續2年取得《LDK》雜誌編輯所給予Best Buy 評價！(ig@ishita_moon)

Shu uemura的卸妝油一向都深受女生的歡迎，當中的ultime8黃金琥珀卸妝油更是 植村秀旗下最受歡迎的卸妝油系列，被女生譽為「黃金油」的黃金琥珀卸妝油的樽身設計亦十分附合黃金和琥珀概念，十分的高貴，卸妝油的質地並不厚重，卻可以卸妝同時帶來保濕的效果，當中的卸妝油更含有8種珍貴植物的提取，包括山茶花、韓國人蔘及羅漢竹等等，不少女生用後都覺得有減淡皺紋的效果，最重要的是卸妝油輕輕一擦拭就卸除防水睫毛液及持久彩妝。

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【第一位】：FANCL Mild Cleansing Oil 納米卸粧液 120mL

Fancl的納米卸粧液是Fancl最具人氣的一款產品，更是常年的@comse大賞冠軍（@cosme.com)

Fancl的納米卸粧液一向都深受日女生的歡迎，更是長期佔據不同卸妝產品的排行榜，Fancl的納米卸粧液更獲得2018年Best Cosme Award中溫和卸妝產品當中的首位，它當中新一代的「納米速淨技術」可以針對頑固難卸的彩妝，甚至連平時最難卸的眼妝亦可以快速並輕鬆地深層徹底卸除，更是「一沖即淨」，筆者用後最為驚喜的是皮膚卻保留肌膚原有水分、十分水潤舒爽而不繃緊，難怪女生們去日本旅行時，也要團貨數枝回港。