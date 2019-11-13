【瘦身飲食】所有減肥飲食法離不開這七個原則！　一天三餐是基本

編按：坊間一直流傳不同的飲食減肥法，聲稱韓國女生這樣吃一星期便瘦了多少公斤，但不一定適合每一個女生。要進行健康的減肥飲食，就要好好記住這七個原則。

我將在塑身機構所學到的瘦身飲食以淺顯易懂的方式加以說明。在此介紹的是所謂「瘦身期」，也就是特別針對減肥時期的飲食方法。如果是「只想減少一些體重」、「已經達到目標體重」的人，標準放寬一些也是可以的。

一、徹底減少醣類攝取

為了抑制血糖急速上升，讓脂肪不易囤積體內，並提高脂肪燃燒的效果，醣類的攝取量必須加以控管。除了甜食或米飯等碳水化合物之外，像根莖類蔬菜以及水果等含醣量略多的食材都要多加留意，味醂等醣類較多的調味料也要注意用量。一天的醣類攝取要控制在50g左右。不過如果已經達到目標體重，醣類的攝取量就要慢慢地增加。

為了抑制血糖急速上升，讓脂肪不易囤積體內，並提高脂肪燃燒的效果，醣類的攝取量必須加以控管。（資料圖片）

二、早餐、午餐吃得好，晚餐吃得少

減肥的基本原則就是三餐一定要照常吃。空腹容易讓血醣值起伏變動，所以一天三餐外加點心來補充熱量才是正確的做法！減少空腹的時間還可以防止暴飲暴食。最理想的飲食配置是早餐3：中餐4：晚餐2：點心1。晚餐除了減少醣類的攝取量之外，如果也能減少脂肪的攝取量，減肥效果會更好。

減肥的基本原則就是三餐一定要照常吃。（GettyImages/VCG）

三、肉類、魚類充份攝取！

肌肉一旦減少，基礎代謝率也會下降，所以即使是減肥中也要攝取足夠的蛋白質。蛋白質除了肉類、魚類之外，也可以從蛋類或是大豆製品取得。蛋白質的攝取量雖說視體重而定，不過成人女性的理想份量大約是80至120g左右（蛋白質含量大約是20g）。男性或是體重較重、肌肉量較多的人就再多些。

就蛋白質一天的理想攝取量而言，女性大約是體重 (kg）乘1至1.5（g），男性大約是體重（kg）乘1.5至2（g）。例如體重50KG的女性一天的蛋白質攝取量應為50至75g。

蛋白質除了肉類、魚類之外，也可以從蛋類或是大豆製品取得。（GettyImages/VCG）

四、多吃蔬菜、菇類 海藻等膳食纖維！

碳水化合物是「膳食纖維＋醣類」，所以一旦少了碳水化合物，膳食纖維的攝取量很容易不足。膳食纖維可以抑制血糖上升，讓脂肪不易囤積，還可以預防便祕，是減肥中不可缺少的必要營養素！在每餐進食的時候一定要儘量刻意多吃。多溶性膳食纖維（海藻、蒟蒻）與不溶性膳食纖維（蔬菜、菇類），都要均衡攝取。從這些蔬菜、菇類和海藻類攝取到的維生素和礦物質也具有調整體質的功效，所以一定要留意是否攝取充足！

多吃蔬菜、菇類 海藻等膳食纖維！（gettyimage/視覺中國）

五、攝取優質的脂肪

控制醣類的過程中要注意脂肪的攝取量是否足夠。如果不攝取脂肪，體脂肪就無法燃燒。關鍵就是攝取像EPA。DHA等OMEGA-3之類的「優質脂肪」。像是堅果或酪梨、鯖魚或秋刀魚等背部發青的魚類，以及橄欖油（或是亞麻仁油也可以）都是推薦的脂肪來源。同是脂肪的沙拉若是量少就不成問題，但如果大量攝取油炸類食物就會造成肥胖，所以要多加留意。此外，含反式脂肪較多的的油品也要儘量避免攝取。

六、各種食材均衡攝取

所謂的「某某飲食」就是持續攝取單一食材的瘦身法，但這種方法往往容易造成營養不足。請均衡地攝取各種食物，打造健康又不易復胖的體質吧！蛋白質的來源不只有肉類，還有魚類、大豆製品以及蛋類等等，蔬菜也是種類繁多，豐富多樣的飲食內容一樣可以達到減肥的效果。

所謂的「某某飲食」就是持續攝取單一食材的瘦身法，但這種方法往往容易造成營養不足。請均衡地攝取各種食物，打造健康又不易復胖的體質吧！（GettyImages/VCG）

七、注意不要攝取過多熱量

控制醣類的飲食往往容易讓人產生誤解，其實飲食的基本原則就是熱量的收支要平衡。一旦攝取的熱量大於消耗的熱量，就算再怎麼控制醣類攝取也瘦不下來。此外，一餐攝取過多的熱量也不行。不過，如果攝取的熱量還不到基礎代謝的量，那麼身體便會處於饑餓狀態，並進而囤積熱量。總量控制在基礎代謝量與消耗量之間，把攝取量平均分配在一天的三餐再加上點心時間裏，才是最好的飲食方式。

《我瘦了43公斤，7日減醣瘦身菜單》（幸福文化）

以上內容摘自《我瘦了43公斤，7日減醣瘦身菜單》。

作者：鈴木沙織

出版社：幸福文化