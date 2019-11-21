IU、周子瑜獨角獸髮色顯白掀韓國藍調風潮　免漂髮受低調女生歡迎

不想髮型一成不變，今個冬天不如參考韓國女星的造型，換上充滿氣質的顯白髮色。IU與周子瑜近日以全新髮色亮相，夢幻的獨角獸色調充滿靈氣，不過這樣的寶石藍色並非容易駕馭，習慣深髮色的女生可以考慮這款冷調髮色的低調版。

韓國最近興起一股藍髮熱潮，IU在最近釋出新專輯「Love Poem」以霧面紫羅蘭新髮色示人（IG＠iu_leejieun516 ）

IU：霧面紫羅蘭髮色

韓國最近興起一股藍髮熱潮，IU在最近釋出新專輯「Love Poem」的全新造型，一改黑髮形象，以霧面紫羅蘭新髮色示人。紫藍髮色於陽光下透出浪漫氣息，充滿空靈感的冷色調顯白更顯氣質。試幻想冬天時當大家都身穿暗沉的衣物時，一頭紫羅蘭髮色絕對能讓你成為眾人的焦點。

【按圖看】IU的霧面紫羅蘭髮色在不同燈光下的效果及變化：

TWICE周子瑜：獨角獸色調髮色

除了IU為專輯打造新造型外，TWICE成員周子瑜同樣染了一頭獨角獸色調的髮色。充滿光澤感的髮色於室內外帶有不同效果，在陽光下更顯夢幻的獨角獸色調，於室內會變成了霧面藍黑色，不會過份浮誇。

TWICE成員周子瑜同樣染了一頭獨角獸色調的髮色(IG@tzuyutwice)

【按圖看】TWICE 周子瑜的獨角獸色調髮色在不同燈光下的效果及變化：

曾獲網民票選為「全球百大美人」之一的周子瑜，她的一舉一動自然受到追捧。自周子瑜出道以來，大部分時間都是留著一頭黑髮，換上獨角獸色調後令人感覺耳目一新。若低調女生想一試獨角獸色調，可省略漂頭髮的步驟，這樣染出來的髮色會是偏深的霧面藍黑色，在陽光下才會透出淡淡的灰色。即使顏色褪掉後也是自然的霧面灰黑色，不會出現布丁頭的情況，是款容易打理又充滿特色的色調。

BLACKPINK Jennie、Lisa：霧灰髮色

相對於夢幻的紫藍色調，BLACKPINK Jennie 的霧灰髮色更具神秘感。（VCG）

同樣是顯白的冷色調髮色，Blackpink的Jennie與Lisa則染了霧灰色。冷色調髮色自帶顯白效果，相對於夢幻的紫藍色調，霧灰色更具神秘感。膚色白皙的女生可嘗試於霧灰髮色中加入紫色調，增添優雅感覺。相反，健康膚色的女生則可加入啡色調中和。如黃皮膚女生擔心染出來會顯黑，可於灰色調中加入藍調。藍色是黃皮膚女生顯白的好幫手，有效提亮膚色。

【按圖看】BLACKPINK Jennie及Lisa 的霧灰髮色低調又型格：