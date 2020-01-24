日雜LDK實測18款潤唇膏　開架牌勝Shiseido　錯用凡士林愈塗愈乾

潤唇膏雖然數十元便有交易，卻是不少女生缺一不可的護膚品，一個冬天隨時消耗數支。要從市面上林林總總的品牌中找到命定的潤唇膏並不容易，透過日本美容雜誌《LDK the Beauty》的潤唇膏實測結果或可為女生理出頭緒。

《LDK the Beauty》早前就市面上十八款潤唇膏進行實測，並就產品的保濕力、成分與黏膩度三方面作出A至D級的評分。（LDK）

《LDK the Beauty》早前就市面上十八款潤唇膏進行實測，並就產品的保濕力、成分與黏膩度三方面作出A至D級的評分。測試團隊透過檢測雙唇塗上潤唇膏後的一分鐘與一小時的保濕度了解該潤唇膏的保濕度；以塗有潤唇膏的人造皮革上撒下膠珠來測試其黏膩度。

要發揮出潤唇膏的最大功效，塗抹潤唇膏的方式絕對是關鍵。（IG＠laneige_kr ）

按圖看排名第四至第十八位的潤唇膏：

+ 11 + 10 + 9

第三位：Vaseline Lip Therapy潤唇膏（LDK） 第三位：Vaseline Lip Therapy潤唇膏 保濕力：B；成分：A；黏膩度：B Vaseline護唇膏的主要成分為凡士林，角色就如隔絕嘴唇與空氣的一層保護膜，有效防止雙唇的水分被蒸發。不過凡士林並沒有抓水的功能，使用時要注意雙唇的水分平衡，而且於嘴唇濕潤的時候塗上才能發揮出最大的保濕功效，否則有機會出現愈塗愈乾的情況。

第二位：Shiseido MAQuillAGE Dramatic Lip Treatment精華油修護潤唇膏（LDK） 第二位：Shiseido MAQuillAGE Dramatic Lip Treatment精華油修護潤唇膏 保濕力：A；成分：B；黏膩度：A 潤唇膏曾榮獲日本@cosme 2015 粧品大賞，護唇精華油加入摩洛哥堅果油、荷荷巴油、橄欖油等美容油成分，有效減少唇部出現乾紋的情況，同時可令雙唇於上妝時飽滿富彈性。

第一位：曼秀雷敦Melty Cream Lip溫感高保濕潤唇膏（LDK） 第一位：曼秀雷敦Melty Cream Lip溫感高保濕潤唇膏 保濕力：A；成分：A；黏膩度：B 產品曾被《LDK》選為2017年11月號Best Buy之選，同時是日本2018年最暢銷潤唇膏中的排名第五，非常受日本女生的歡迎。潤唇膏的保濕力與成分都令人滿意，更具有SPF25/PA+++的防曬度，全方位保護雙唇，於開架品牌中實屬表現出色。

要發揮出潤唇膏的最大功效，塗抹潤唇膏的方式絕對是關鍵。原來平日我們習慣的橫向塗抹方式是錯誤的，正確的做法是根據唇部的紋理垂直塗抹，徹底把潤唇膏修補雙唇，撫平唇紋。