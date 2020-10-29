秋冬嚴選潤唇膏：消委會指23款含致癌物　Vaseline超標獲LDK評A級

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潤唇膏雖數十元便有交易，卻是女生缺一不可的護膚品，尤其入秋乾燥，雙唇易龜裂脫皮。消費者委員會測試市面上45款潤唇膏，發現8成樣本檢測出潛在有害的礦物油物質；有逾半樣本檢出有潛在致癌物質，建議消費者應盡量減少攝入。令人意外的是，這些被檢驗出含有害成分的潤唇膏曾被極具公信力的日本雜誌《LDK the Beauty》推薦。雖然它們於《LDK the Beauty》的實測中展現出相當的保濕力，惟成分安全才是消費者首要考慮的因素。

消委會測試市面上45款潤唇膏，發現8成樣本檢測出潛在有害的礦物油物質，更有致癌的風險。（消委會）

根據消費者委員會的調查報告，於45款測試樣本中，有8成樣本檢測出潛在有害的礦物油物質。當中有5款的MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）混合物含量，未能符合德國聯邦風險評估研究所所引述的行業建議上限含量5%，最高的1款檢出更驗出40.8%，而全部標榜具防曬效能的樣本都檢出MOSH混合物。MOSH被指可積累於人體內，並有機會與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官中出現脂肪肉芽腫有關連。

另外，23款樣本檢測出 MOAH（礦物油芳香碳氫化合物混合物），總量最高達 4.5%。雖然MOAH不會積存於人體內，但仍然有機會含有致癌物質。

▼▼▼按圖看消委會公開9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏：▼▼▼

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日本人氣美容指南《LDK the Beauty》力推部分品牌，為消委會驗出含有害物質的品牌

《LDK the Beauty》早前就市面上十八款潤唇膏進行實測，並就產品的保濕力、成分與黏膩度三方面作出A至D級的評分。測試團隊透過檢測雙唇塗上潤唇膏後的一分鐘與一小時的保濕度了解該潤唇膏的保濕度；以塗有潤唇膏的人造皮革上撒下膠珠來測試其黏膩度。惟當中有不少潤唇膏被消費者委員會檢測出含有害物質MOSH及MOAH，提醒女生即使潤唇膏擁有良好的保濕效果，成分安全仍然是購買時需考慮的最重要因素。

即使潤唇膏擁有良好的保濕效果，成分安全仍然是購買時需考慮的最重要因素。（IG＠laneige_kr ）

▼▼▼按圖看《LDK》實測18款潤唇膏排名，第一、三及十名等品牌均被消委會檢驗出有害物質MOSH混合物，含量由12.8%至49.7%不等，未能符合歐洲BEUC所指的建議安全限值。而第三位產品同品牌的另一款蘆薈深層滋潤護唇霜，更被驗出含MOSH總量高達70%，長期使用有機會危害健康，女生們應小心選擇。▼▼▼

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選對了安全的潤唇膏，要發揮出潤唇膏的最大功效，塗抹方式絕對是關鍵。原來平日我們習慣的橫向塗抹方式是錯誤的，正確的做法是根據唇部的紋理垂直塗抹，徹底把潤唇膏修補雙唇，撫平唇紋。

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