Emma Stone成LV寵兒　失戀後更有魅力靠4招　化妝師公開貼妝神器

近日Louis Vuitton再一次成功邀請奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）出任代言其品牌最新推的香水Cœur Battant，廣告中的Emma Stone眼神性感嫵媚，以婀娜多姿的姿態慢步跨越花海，讓人頓時想起她的標誌性的「紅唇紅髮」，更讓人想起她以往那段與蜘蛛俠安德魯·加菲爾德 （Andrew Garfield）的4年感情。

今年 Louis Vuitton 最新的香水系列 Cœur Battant 再度邀請 Emma Stone作為香水的代言人(ig@louisvuitton)

前年Emma Stone憑著電影《星聲夢裡人》獲得出道12年首個的奧斯卡影后榮譽，雖然她登上了事業的高峰，可是「魚與熊掌不可兼得」，她與安德魯·加菲爾德 （Andrew Garfield）離離合合多年，最終也分道揚鑣。可是，Emma Stone卻沒有因為愛情的失敗而失去了對事業的雄心，反而將重心放在影視上，狀態愈戰愈勇，反而更明艷照人，更與製作人Dave McCary展開新戀情，就連她的御用化妝師Rachel Goodwin也忍不住出賣Emma Stone的保養秘密，好讓女生也可以像她一樣時常狀態大勇，那究竟Emma Stone的私下保養秘訣是甚麼呢？

艾瑪史東（Emma Stone）的招牌玫瑰唇色妝容總是成為每次紅地毯上的捕捉焦點(ig@rachelgoodwinmakeup) 艾瑪史東（Emma Stone）的招牌玫瑰唇色妝容，每次踏上紅地毯也是眾多傳媒的捕捉焦點，玫瑰唇色的妝容配上白晢透亮的皮膚，而Emma Stone的御用化妝師Rachel Goodwin就指出妝前的皮膚護理理應納入化妝的拼圖上，Emma Stone深深明白這個道理，在底層的皮膚保養花了不少的功夫呢。

1.定期為皮膚去角質

艾瑪史東（Emma Stone）與御用化妝師Rachel Goodwin的感情情同姐妹，皮膚十分好的Emma Stone讓Rachel Goodwin也忍不住出賣她的護膚程序 (ig@rachelgoodwinmakeup)

妝前保養是否足夠反映在妝感是否貼服，皮膚去掉多餘的角質和有充分的滋潤度都可以讓妝感更為的貼服。Emma Stone以往被其他傳媒問到為何每次的妝容都是十分雅致和輕盈，她就表示自己的皮膚是屬於敏感肌，非天然的護膚產品容易導致她的皮膚敏感，所以她只能使用成分天然、簡單的產品。

Emma Stone表示自己會定期為皮膚去角質，以保持最佳的狀態示人 (ig@rachelgoodwinmakeup) 除此之外，Emma Stone表示她會選用紅糖或是用蘇打粉作面部磨砂，更表示會在天然的清潔產品上加入蘇打粉或水混合，就可以極為簡單地做出天然的去角質產品，不會導致皮膚敏感時，更可以為臉部皮膚去除死皮，改善皮膚黯沈的問題。

【按下圖看】Emma Stone踏上紅地毯的不同妝容照

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2. 愛用植物油保持亮澤光感肌膚

Emma Stone的妝容總是善用光影令輪廓更突出及有光澤。(ig@rachelgoodwinmakeup)

每次Emma Stone踏上紅地毯的妝容永遠都是充滿亮麗光澤感，相信其中一個重要的因素是Emma Stone曾表示自己愛好天然的植物油來滋養肌膚，例如：椰子油、橄欖油和摩洛哥堅果油等等。她更會在家中的大廳上放一大瓶椰子油，可時常提醒自己隨時把椰子油輕輕塗抹在臉上和四肢，讓肌膚可以達到持久的滋潤，因為植物油當中的分子和皮脂膜結構相似，所以滲透性非常好。

化妝師Rachel Goodwin表示Emma Stone的皮膚屬於乾性肌 (ig@rachelgoodwinmakeup) 加上御用化妝師Rachel Goodwin表示Emma Stone的皮膚屬於乾性肌，所以不可以選用粉狀的產品，但是Emma Stone卻很喜歡打亮的產品，所以她會將粉底液與打亮的產品混合，讓底妝看起來貼服得來又可以帶出亮澤光感。

3. 補濕後才上底妝

Emma Stone的妝容經常讓人有一種很貼服的感覺 (ig@rachelgoodwinmakeup)

VENN All-In-One Concentrate是Emma Stone的御用化妝師Rachel Goodwin所推薦的 (ig@rachelgoodwinmakeup) Emma Stone的御用化妝師Rachel Goodwin表示，希望妝容時常保持貼服，其實需要底層的皮膚有足夠的保濕和水分，所以化妝師Rachel Goodwin為Emma Stone 上妝前一刻，會用一些的保濕產品，當中Rachel Goodwin表示她常為Emma Stone使用的產品是VENN All-In-One Concentrate和Kiehl's 的保濕面膜等，令妝容可以更加的貼服持久。

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【按下圖看】除了Emma Stone御用化妝師Rachel Goodwin推介的妝前面霜，早前@Cosme也公布了日本民選面霜排行榜，作大家參考：

+ 3 + 2

4. 用溫毛巾去除唇部死皮

Emma Stone表示自己其實是一個面膜用家愛好者，更會使用一些具有針對性的眼膜和唇膜 (ig@rachelgoodwinmakeup)

Emma Stone表示自己其實是一個「面膜控」，更會使用一些具有針對性的眼膜和唇膜，但她總是在護理其他的皮膚時，更為著重唇部的護理，因為她曾透露自己總是先準備好嘴唇的保濕後，才進行其剩下的化妝程序。Emma Stone除了會選用唇部磨砂來去除唇部的死皮外，化妝師Rachel Goodwin更通常會用一條溫暖的濕毛巾為Emma Stone 擦拭嘴唇來去除唇部多餘的死皮。

【按下圖看】Emma Stone的紅地毯的裝扮和日常LOOK