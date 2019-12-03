湯洛雯減十磅不戒零食　善用「21天效應」　營養師：方法非常標準

TVB小花湯洛雯年中時體重更超過120磅，為接替黃心穎出演《法證先鋒IV》而決心減肥，只花兩個多月的時間便成功減去10磅。回復纖幼身形的湯洛雯於Instagram上大方分享減肥方法，指自己並沒有依照特定的飲食餐單，更可以照吃零食。

湯洛雯只花兩個月的時間便成功減去10磅，日前更於Instagram上大方分享減肥方法。（IG＠roxannetong）

愛吃甜品的湯洛雯曾透露自己於入行前體重曾達140磅，入行後需嚴格執行體重管理。可是自年中開始，湯洛雯身形愈趨圓潤，接替黃心穎出演《法證先鋒IV》後更被監製要求開拍前減10磅。

直到九月時出席《香港小姐競選2019》，湯洛雯仍未成功減磅，更驚現雙下巴與粗壯手臂。花了兩個多月的時間，湯洛雯終於成功瘦身，並於TVB 52周年台慶時展現減肥成果，她更於Instagram中與網民分享自己的獨門瘦身方法。

湯洛雯穿上婚紗拍攝《法證先鋒IV》，身形仍見圓潤。（TVB影片截圖）

按圖看湯洛雯減肥前後身形對比：

+ 5 + 4 + 3

無特別的減肥餐單 減肥不需戒零食

限制飲食對湯洛雯來說是種磨蝕意志力的做法，所以要減肥成功首先要食得開心。（IG＠roxannetong）

湯洛雯曾指隨年齡漸長，身體的新陳代謝不如以往，最重要的是要找到一個可以持之以恆的方法。她並沒有為自己設定特別的減肥餐單，選擇採用限制卡路里攝取量的方法，根據自己的BMI計算每天所需的卡路里。湯洛雯雖然限制自己每天攝取少於1,300卡路里，卻沒有刻意吃得清淡。

她更指只要計算好卡路里攝取量，即使全吃零食也沒有問題，當然並不能每天如此放肆。相反，限制飲食對湯洛雯來說是種磨蝕意志力的做法，所以要減肥成功首先要食得開心。

以「二十一天效應」建立運動習慣

在減肥的過程中，湯洛雯體會到運動有助鍛煉自己的Will power。（IG＠roxannetong）

運動於健康減肥的過程中扮演著重要的角色，湯洛雯指自己與不少懶女生一樣，並沒有運動的習慣。所以剛開始時她會先從20分鐘多運動時間開始，然後慢慢加到30分鐘、40分鐘等。她以「二十一天效應」勉勵女生，指正常人需要二十一天去建立一個新的習慣，帶出持之以恆的重要性。

在減肥的過程中，湯洛雯體會到運動有助鍛煉自己的Will power，她亦相信只要有足夠的Will power，實踐任何事也會更加成功。所以減肥除了令外形變得更健康好看，也是為了自己能進步成一個Better me。

按摩通淋巴為身體排毒

湯洛雯指自己的身形屬於水腫型，所以她會利用按摩與通淋巴的方法來促進血液循環。（IG＠roxannetong）

湯洛雯指自己的身形屬於水腫型，所以即使體重變輕了，身形仍然欠缺線條感，所以她會利用按摩與通淋巴的方法來促進血液循環。遇上小腹的頑固脂肪，湯洛雯則會選擇以美容儀器解決。為了能擁有更好的上鏡效果，她亦會借助美容院的瘦面療程提升輪廓。按摩對於解決水腫問題的確有明顯幫助，而減少凍飲、過鹹的食物亦能有效防止水腫。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，湯洛雯的減肥方法非常標準。限制卡路里攝取量是所有減肥方法的中心，簡單來說，只要卡路里攝取量比身體所需的能量少，身體便會燃燒儲備而達到減肥的效果。所以，只要控制卡路里攝取量，「減肥不需戒零食」的觀念並無問題。不過，Stephanie提醒減肥中的女生每天不應攝取低於1,200卡路里，更應盡量進食不同種類的食物，以吸收足夠的營養與維他命。而適量的運動有效提升身體的新陳代謝率，相比攝取較低卡路里但欠缺運動的人，減肥效果更明顯。