3招實用懶人洗掃大法　家居小工具就做到　12蚊店洗掃液潔力最強

化妝掃是上妝的必備工具,但是忙碌的香港女生經常都沒有時間去清洗化妝掃,由於細菌是肉眼看不到的,所以很多女生有時候一個月才洗一次,甚至從來沒有清洗過,導致化妝掃上的灰塵加細菌愈積愈多,成為細菌的溫床。想像一下當你把這些充滿細菌的化妝掃掃上面的時候,你的皮膚就會佈滿細菌,「爛面」就是這樣形成的了。

不定期清洗化妝掃會「爛面」?

很多女生都會用化妝掃上妝,但是卻很少清洗化妝掃。(IG@romandyou)

日常使用化妝掃難免會沾到面上的油脂和皮屑,根據美國Loyola Marymount University的研究實驗顯示,當化妝掃放置一個星期沒有清洗,就會產生一定數量的細菌,但是當化妝掃放置一個月後,含菌量已經多到研究人員都不能測量出來,可見細菌在化妝掃上的繁殖能力有多快速。

另外化妝掃上有可能包含致命的細菌例如金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌等等,當你的面上有傷口時,再使用這些化妝掃就很容易感染了。

有外國有研究顯示化妝掃一個月不清潔的話,就會產生數目難以測量的細菌。

說了那麼多,其實就是希望女生們為皮膚著想,勤於清潔化妝掃,不要讓細菌有機可乘。如果家中沒有專門洗掃的工具也沒有問題,其實很多家居用品或者卸妝產品都可以輕鬆清潔到你的化妝掃,下面就教大家3招超簡單的懶人洗掃法,有的用家居小工具就做到,再沒有偷懶的藉口。

化妝掃上的細菌很容易會引致「爛面」的情況出現。

方法1:DAISO洗掃盒+洗掃液

工具:DAISO洗掃盒+洗掃液

這個方法可以使用在所有的化妝掃上,不管是動物毛還是人造毛,因為使用的是專用的洗掃液,所以可以放心使用。另外,Daiso洗掃盒小巧可愛,放在家中又不會佔用地方,而且也可作為化妝掃的晾乾架使用,只要在12蚊店就可以購買到,非常便宜又方便。

DAISO洗掃盒+洗掃液清潔教學:

記者推薦指數:★★★★☆

小編認為這個Daiso的洗掃盒加洗掃水的組合性價比最高,雖然她需要去Daiso購置工具,但是兩個工具加起來都只是HK$24。而且使用洗掃盒的最大好處是盒子裡面的凹凸顆粒可以幫助徹底洗走化妝掃上的殘餘妝品,加上專用化妝液對化妝掃的傷害較低,所以是一個可以安心使用又清潔力強的方法。

方法2:洗頭水+清水

工具:準備一盤乾淨的清水和一支洗頭水

如果家中沒有專用的洗掃清潔劑,可以使用洗頭水來代替。不過洗頭水並不可以使用在所有化妝掃上,特別是動物毛要小心謹用,如果是人造毛的話,損耗度較低,所以就可以用普通香皂或者是洗頭水進行清潔。

洗頭水清潔教學:

記者推薦指數:★★★☆​☆​

這個方法是最簡單也最便宜的方法,便宜到可以1分錢也不用花,因為只要家裡有洗髮水就可以完成,簡直就是窮人的福音。不過這個方法也有弊端,因為有些女生會不知道自己的化妝掃是什麼毛製造而成,如果把洗頭水用在動物毛的掃上就很容易破壞掃毛,減短化妝掃的壽命;不過如果是粗用的化妝掃就沒有問題了。

方法3:廚房篩網+卸妝油

工具:廚房篩網+卸妝油/卸妝產品

這個方法也是利用家中有的工具,廚房中如果有過濾用的篩網就可以了,不過洗完掃之後就不要再用來過濾食物了,會很不衛生。另外使用卸妝油清洗化妝掃可以很徹底地把殘餘化妝品洗走,不過過水的時候就要多清潔幾次,避免有油分殘留,敏感皮膚的女生也可以把卸妝油換成其他卸妝產品。

廚房篩網+卸妝油清潔教學:

記者推薦指數:★★★☆☆(3星半)

第3個方法很視乎個人,因為並不是每個女生家裡都有廚房篩網,如果特意出去買一個的話還不如使用方法1來得好,不過如果緊急情況下加上家裡又剛好有工具,那就可以嘗試這個方法,不過謹記事前必需先清潔乾淨篩網(如家中有新的當然更好) 。化妝掃在篩網上打圈磨擦時,就可以很好地刷走化妝掃上的化妝品。不過有一個地方要注意,就是最好使用清爽型或者不含油分的卸妝油,除了不會對皮膚有負擔之外,也可以減低在化妝掃上留下油分的機會,保護掃具!

編輯小總結:

由於化妝掃有不同類型,動物毛化妝掃最好就不要過於頻繁清洗,太常清潔會很快消耗掉化妝掃的壽命,從而令化妝掃的抓粉力下降,因此建議3到4個星期清洗一次;而人造毛則比較耐用,耗損度較低,建議2到3個星期就要清潔一次。而每次用完化妝掃更最好在乾淨的紙巾上來回拭擦,進行清潔,直至紙巾上沒有「顏色」為止。為了自己的皮膚著想,女生們記得千萬不要懶惰喇!

每次用完化妝掃更最好在乾淨的紙巾上來回拭擦,進行簡單清潔,直至紙巾上沒有「顏色」為止。

如果要小編在以上3個方法裡面選出一個的話,那麼一定是第一個「DAISO洗掃盒+洗掃液」方法取勝,因為它的清潔度可以說是最高的,而且即使需要花錢,但一點也不貴,是女生完全負擔到的花費;不過若然不想花錢,只利用家中工具清潔化妝掃的話,第二個「洗頭水+清水」的方法雖然未必是最好,卻是最簡單快捷方便。

