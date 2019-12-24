敏感肌轉季必備法寶　解決頭皮痕癢、舒緩泛紅脫皮問題

從入秋開始肌膚便變得乾燥痕癢，敏感肌女生對於季節變化而產生的肌膚問題便最清楚不過。要擊退秋冬換季的困擾，以下推薦的幾款產品絕對可以幫上忙。

敏感肌女生冬日必備法寶

敏感肌膚於季節更替的時候特別脆弱，泛紅、乾燥等問題在所難免。加上老朋友鼻敏感的來襲，無論如何也逃不過脫皮的命運。若你與筆者一樣正飽受換季為肌膚帶來的煩惱，不妨參考一下筆者「迎戰」冬季的護膚法寶。

Christophe Robin海鹽舒緩頭皮潔淨霜

第一次的用後感是超級清爽！因為頭皮有輕微敏感的關係，筆者一向都會避開效果清爽的洗頭水，怕過份清潔導致頭皮缺油而痕癢，一直也沒有為頭皮深層清潔的習慣。這款潔淨霜聲稱適合敏感與油性頭皮使用，並採用地中海的天然海鹽有效為頭皮深層清潔，同時有效補充養分。

使用後不論是頭皮或是髮絲都有種徹底洗淨的感覺，相信擁有頭油問題的女生定會一試愛上。筆者認為每星期只需使用一次、每次用量只需一個硬幣，清爽感覺足以維持幾天。最令人驚喜的是頭皮潔淨霜有效舒緩頭皮痕癢的問題。

使用後不論是頭皮或是髮絲都有種徹底洗淨的感覺，相信擁有頭油問題的女生定會一試愛上。

LUSH 甜睡潔面芭與摩洛哥裸裝面部護理油

這兩樣LUSH的產品簡直是敏感女生的救星。冬天時筆者較常用無泡的洗面產品，減少肌膚水份的流失。每晚以卸妝水抹去淡妝後再以甜睡潔面芭加以清潔，產品包含可以舒緩肌膚敏感的燕麥奶與具鎮靜效果的薰衣草精油，用後不帶半點繃緊感覺。

於保養的最後一步以摩洛哥裸裝面部護理油滋潤肌膚，睡醒後你會發現整張臉異常柔軟，那些因敏感而造成的粗糙與脫皮問題已大大改善，是筆者定必回購的好物之一。

LUSH的甜睡潔面芭與摩洛哥裸裝面部護理油簡直是敏感肌女生的救星。

BIOEFFECT益肌煥顏修護精華露有效改善肌膚泛紅的問題 BIOEFFECT益肌煥顏修護精華露 當肌膚處於嚴重敏感的時候，便要出動這支具強效收復力的精華。精華能促進皮膚細胞的再生，有效為肌膚深層補水。精華無色無味，上臉後需要輕拍幫助吸收。當中的EGF表皮生長因子有效改善泛紅問題、穩定肌膚狀態，更具備抗衰老的效果。