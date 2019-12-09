【聖誕彩妝】歐美日12名牌專櫃化妝服務　最平$380可全數換妝物

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聖誕節出席派對，妝容要花點心思才能令人眼前一亮！女生們自問化妝功力有限，不妨假手於化妝品牌專櫃的專業化妝師。大家只需提早預約即可，重點是費用可以全數兌換名牌化姦專櫃的妝物，非常著數！

有品牌專櫃的專業化妝師幫手，打造聖誕派對妝容絕無難度！（NARS@Instagram)

不少歐美品牌也提供專業的化妝服務，各有特色。ARMANI Beauty、DIOR BACKSTAGE、M.A.C均提供聖誕節日化妝服務，專業化妝師1對1為你設計妝容主題，化個閃亮的彩妝。注重眉妝的話可選擇Benefit Cosmetics，由專業眉師操刀，設計出適合面形輪廓的眉款。

BOBBI BROWN和YSL則提供日夜妝選擇，日妝可用色彩作重點，晚妝則著重突出輪廓。MAKE UP FOR EVER就以價錢取勝，$380便可享化全妝服務，性價高，而且還會用上品牌新推出的節日彩妝產品，LET’S GOLD金光夕陽18色眼影組合，把眼窩打亮得金光閃閃，在派對上絕對吸睛！

按下圖看歐美品牌專櫃化妝服務：

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不愛閃亮彩妝？帶空氣感又自然無瑕的日系妝容，應該更合你心意！RMK和IPSA的彩妝服務非常適合喜歡著重底妝的你，自然透亮的妝效更顯清新氣質。喜歡玩味多彩的妝容不妨試試shu uemura，化妝服務只限Facesss分店，同樣針對底妝，還會為你設計出聖誕主題的個性眼、唇妝，挺有心思。

按下圖看日系品牌專櫃化妝服務：

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