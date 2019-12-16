Netflix揭網購冒牌妝品危機　Chanel唇膏售8元　或致皮膚炎腦受損

網購風氣盛行，小資女都愛尋找特價名牌妝品，可是稍有不慎隨時誤買冒牌貨，後果不堪設想。Netflix 全新紀錄片《消費陷阱大解構》（Broken）中的〈化妝品之亂〉（Makeup Mayhem）直擊中國冒牌化妝品工場與仿製品對皮膚甚至身體的傷害。

冒牌化妝品充斥市場，更被檢測出含有致癌物砒霜與鈹、重金屬鉛與水銀。（Makeup Mayhem）

對於不良商人來說，冒牌化妝品是一門大生意。隨著網購風氣盛行，不良商人以低廉的價錢，從多個網上渠道如Amazon、eBay等吸引年輕消費者購買。而這些冒牌化妝品亦被檢測出含有致癌物砒霜與鈹、重金屬鉛與水銀。而過量的重金屬對大腦會造成影響，有可能會引起頭痛，嚴重者會導致生育問題和流產、甚至影響記憶。

【按圖看真假化妝品對比】隨著仿製技術成熟，冒牌化妝品愈來愈像真品，一般消費者難以作出分辨：

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冒牌化妝品的生產過程欠缺衛生 一支冒牌的Chanel唇膏只售RMB 8

除了令人擔憂的重金屬問題外，冒牌化妝品也可能包含多種有害細菌。多款冒牌化妝品被測出含有尿液與糞便，而當中常見的葡萄球菌能引起膿皰瘡、蜂窩織炎、紅眼等皮膚問題。冒牌化妝品的生產過程欠缺衛生，Netflix的中國記者佯裝成販賣冒牌化妝品的商人，以隱藏攝影機參觀位於深圳製作工場的內幕。從記者的拍攝片段中，可見工場佈滿垃圾、環境惡劣，工人甚至沒有配戴口罩與手套，與一般化妝品生產商講求衛生的生產線無可比擬。內地廠商更透露，一支冒牌的Chanel唇膏只售RMB 8，即使以低於市價一半賣出仍能謀取暴利。

小眾品牌ColourPop Cosmetics的化妝品工場講求衛生（Makeup Mayhem）

按圖看冒牌化妝品工場的衛生問題：

不良商人以年輕人為目標，仿製流行的美妝品並以低價吸引消費者。皮膚科醫生Dr. Whitney Bowe表示，近五年內成人患上接觸性皮炎的求診個案有上升的趨勢，當中不乏由細菌感染引致。在診斷的過程中，Dr. Whitney Bowe發現感染源頭來自冒牌化妝品。

【按圖看】受訪者Khue Nong表示自己曾於eBay以15至20美元購買Kylie Cosmetics唇膏套裝，結果嘴唇被添加了強力膠的唇膏緊緊黏合：

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香港大學內科學系名譽臨床助理教授，皮膚科及性病科專科醫生陳俊彥指出，皮膚由外而內可分為三個部分，分別為表皮層、真皮層與皮下脂肪層。而皮下脂肪層的細菌感染，如蜂窩織炎等炎症最為嚴重，原因是皮膚深部下方為主要血管，若受細菌感染有機會引發敗血症，嚴重者更會導致死亡。

陳醫生續指，冒牌化妝品製作工場環境惡劣，潮濕的環境有利細菌滋生，對皮膚存在一定的風險。除了細菌感染的問題值得正視外，冒牌化妝品含有的致癌物與重金屬更有機會損害人體的神經系統與呼吸系統，最理想的做法還是到專櫃選購。

對於皮膚容易敏感的女生，陳醫生建議大家於選擇化妝品時應考慮單一功能的產品，若化妝品標榜包含美白、抗皺等功能，則有機會加重皮膚的負擔。另外，他亦提醒女生在使用新化妝品時可先在頸部、手背與前臂測試是否存在敏感的可能。