【脫毛】鼻毛露出好尷尬？三個除毛小貼士：用蜜蠟小心傷及鼻黏膜

除了臉上的痘痘以外，最常會讓別人在意，但卻又不敢明講的「你臉上有東西」是什麼呢？鼻毛恐怕位列第1或第2，我們都知道鼻毛可以幫忙阻擋細菌和灰塵入侵呼吸道，對於維護人體的健康有相當大的幫助，但是當鼻毛過長的時候，在健康和美觀之間做點取捨，也許不失為一種好方法。本文將告訴您除鼻毛的方式，以及相關的注意事項。

▼▼▼按圖放大，看看3個快速除鼻毛的方法，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

+ 3 + 2

方法一：修剪鼻毛

說到修剪鼻毛，最多人用的方式大概就是單純的將其修短。你可以使用美容用的小剪刀或是鼻毛修剪器，將鼻毛修短，不過要注意，在剪刀的挑選上，最好選擇尖端是圓頭的，以免在修剪時，一不小心就會刺到鼻子黏膜。為了在修剪鼻毛時更加輕鬆，建議先行擤過幾次鼻涕和清除鼻屎，之後可以到浴室或梳妝台等有鏡子的地方，把頭微微揚起，小心地將剪刀伸入鼻孔進行修剪，當然要把所有的鼻毛都剪除是不可能、也是不必要的，只要將露出鼻孔外的鼻毛優先剪除即可。另外，如果您覺得使用剪刀比較不方便的話，也可以考慮購買手動或電動的鼻毛修剪器，它們的形狀更加貼合鼻腔，在修剪上也更加方便。

雖然鼻毛的生長速度比不上鬍子，但是一樣會隨著時間慢慢生長，再次露出鼻孔之外，因此，在鼻毛修剪後的一段時日，便開始要在照鏡時多加注意是否有鼻毛外露的情形，您可以選擇在早晨盥洗時順便檢查，以確保自己能完美出門。

是鼻毛修剪器（Ebay產品截圖）

方法二：蜜蠟除毛

蜜蠟除毛的有效期限比起修剪還要長，但是一般不太建議使用，因為它會將整根毛髮拔除，而這種方式除了會讓鼻孔因缺乏鼻毛，增加使異物入侵的機率外，也可能導致毛髮內生，就是新生的毛髮往皮膚內生長，產生搔癢或紅腫的症狀。如果出現這種情況，您可以用小鑷子將內生的毛髮挑出，當然過程中可能需要一點技巧，如果沒有鑷子也可以用消毒過的針替代，但千萬別誤會，若內生毛髮完全沒有出現在表面，請不要將針刺入黏膜將毛髮挑出，以免發生感染或留疤。不過鼻孔內側難以觀察，刺破黏膜的機率可能不小，怕麻煩或傷到自己的話，請醫師幫忙還是最佳的方式。

另外，由於鼻腔黏膜相當脆弱，拔除鼻毛也可能傷及黏膜，提高感染發生的機率。鼻毛跟腿毛、手毛這些顯露在表皮的毛髮不一樣，鼻毛在達到一定長度之前，是不會被觀察到的，其實不太需要為了美觀，而徹底將其拔出。

如果仍覺得拔除鼻毛才是王道的話，請不要將一般的除毛膏用在鼻孔，應選擇專門為拔除鼻毛而設計的蜜蠟除毛商品，並在使用前詳閱商品說明。若在使用後感覺鼻孔有痠痛或其他不適感，可以將毛巾用溫水沾濕，輕壓鼻孔內部，以減緩不舒服的症狀；然而，若疼痛感強烈或遲遲不消，建議就診以獲得專業治療與診斷。

鼻毛其實比起手毛和腳毛來得更加重要，除非它真的過長到露出鼻孔，一般不建議設定一個期限去修剪它。（Unsplash@marina_mv88）

方法三：雷射除毛

想一勞永逸的跟鼻毛說拜拜，雷射可能是唯一的方式，不過基於鼻黏膜的脆弱性，以及鼻毛的重要作用，仍不推薦讀者使用。此外，目前國內提供雷射除鼻毛的診所相當稀少，大部分還是以皮膚表面的除毛為主，而且雷射除毛比起其他2種方式要貴上許多，建議還是多花點心力自行修剪鼻毛為佳。

平平都是毛 鼻毛請多疼惜

鼻毛其實比起手毛和腳毛來得更加重要，除非它真的過長到露出鼻孔，一般不建議設定一個期限去修剪它。經過上面的介紹，讀者們應該也發現用修剪的方式除鼻毛，不僅簡單也是最安全的方式。另外，有些人可能會想問，除了蜜蠟除毛，不是還可以用鑷子直接拔除鼻毛嗎？我們都知道用拔的比修剪來得痛，有些人可能會使用手指或鑷子拔除在乳頭周圍或是身體其他局部的雜毛，這些部位通常毛量稀少，用拔的痛楚多少還能忍受，但是鼻黏膜不僅脆弱、神經又密集，因此幾乎沒人會用鑷子拔鼻毛，為了鼻黏膜的健康著想，也不建議這麼做。

延伸閱讀：

雷射除毛很持久！原理效果與風險須知

揮別毛手毛腳～夏日除毛5方法比一比

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鼻毛出來見客超羞！3種方法快除鼻毛】