五大「減肥人格」拆解失敗原因　剖析自己個性　制定必勝減肥法　

試過多種減肥方法都是失敗告終？原因可能是你還未了解自己的「減肥人格」。

試過多種減肥方法都是失敗告終？原因可能是你還未了解自己的「減肥人格」。（《當你沉睡時》劇照）

減肥是女生的終身職業，無奈過程刻苦，難以堅持，稍有放鬆便打回原形。為了可以針對性的制定減肥方法，有外國體重管理機構收集了超級90,000澳洲受訪者的意見，歸納出五大「減肥人格」，並從中分析出每種人格的減肥陷阱。

第一類：思想家

擁有「思想家」個性的女生喜歡規劃，做事具條理。（《金秘書為何那樣》劇照）

擁有「思想家」個性的女生喜歡規劃，做事具條理。這類人喜歡容易過份思考，害怕接受失敗。她們往往制定出難以達成的計劃，把自己逼得太緊。所以當她們遇到挫折時，便會因情緒低落而放棄減肥。

其實擁有「思想家人格」的女生應好好利用自己善於計劃的優點，提前為自己準備接下來數天的減肥餐單。減肥並非朝夕間的事，偶爾在Cheat Day放任一下，不但能好好放鬆心情，更可減低放棄減肥計劃的機會。

第二類：渴望者

這類型的人自我控制能力較低，經常不按套路出牌，容易出現暴飲暴食的情況。（《一起吃飯吧》劇照）

這類型的人自我控制能力較低，經常不按套路出牌，容易出現暴飲暴食的情況。擁有「渴望形人格」的女生難以抵抗誘惑，特別喜歡吃甜品。她們的減肥計劃嚴厲但短暫，容易被眼前的食物引誘而放縱。當她們一參加派對，便會把所有的減肥計劃拋諸腦後。

既然無法控制進食的欲望，不如把高熱量的朱古力和蛋糕換成新鮮的水果或健康零食，在放縱之前為自己定下一條底線。

按圖看第三至五類「減肥人格」與針對性的減肥方法：