@cosme美容大賞FLOWFUSHI十款產品含放射性物質　全韓下令回收

日本藥妝一向深受香港女生歡迎，人氣品牌FLOWFUSHI的睫毛膏及眼線筆更常居@cosme美容大賞排行榜的榜首，風靡整個亞洲。惟近日韓國食品藥物安全部驗出品牌的十款睫毛膏及眼線筆，均含有放射性物質鈾及釷，需要即時下架及回收。

韓國媒體《Chemical News》引述韓國食品藥物安全部的檢測結果指，FLOWFUSHI出品的七款睫毛液與三款眼線筆均被驗出放射性物質釷（Th-232）和鈾（U-238）。雖然產品含有的放射性物質含量低於《輻射安全管理法》下的安全標準，但這兩款放射性物質並不應該被用於化妝品上，故有關產品被下令下架並回收。

按圖看需要下架的有關產品：

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出品FLOWFUSHI的公司UZU就事件發出聲明，強調產品於出口前已通過日本安全檢測，而韓國當局檢測出的放射性物質含量則遠低於日本國家安全標準，故並未打算於國內回收有關產品。

事實上，這次並非韓國食品藥物安全部首次於化妝品檢測出超標的化學物質。當局曾檢驗十三款本地製化妝品的致癌重金屬銻含量超標，每克含超過10微克銻，下令各品牌需停售及回收有關產品。而有關的十三款產品中包括香港亦有設立分店的Etude House、3CE與Skinfood。

按圖看重金屬銻含量超標的有關產品：

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過量的重金屬對大腦會造成影響，有可能會引起頭痛，嚴重者會導致生育問題和流產。香港大學內科學系名譽臨床助理教授，皮膚科及性病科專科醫生陳俊彥指出，化妝品含有的致癌物與重金屬有機會損害人體的神經系統與呼吸系統，同時造成皮膚敏感與發炎。他亦建議女生在使用新化妝品時可先於頸部、手背與前臂測試是否存在敏感的可能，若試用幾天也沒有出現不良反應才用於面上。