【武漢肺炎】10分鐘完成口罩妝容　防脫妝的重點是這樣上底妝？

為避免感染「武漢肺炎」，不少女生最近出門時也會戴上口罩，不過脫下口罩後總會遇到脫妝問題，粉底沾滿口罩的情況令人尷尬，皮膚更因悶焗而容易敏感。

不少女生最近出門時也會戴上口罩，不過脫下口罩後總會遇到脫妝問題，粉底沾滿口罩的情況令人尷尬。(IG@ponysmakeup)

肌膚容易因口罩焗促而出現暗粒與敏感，想戴上口罩後仍然予人充滿精神的感覺，妝容的重點便應放於眉妝與眼妝上。簡單的口罩妝容只需10分鐘便可完成，除了可以減輕肌膚負擔，還能換取更多的睡眠時間。

以透薄遮瑕取代粉底

底妝的重點是以透薄遮瑕平均膚色，遮蓋暗沉位置，減輕素顏帶給人不精神的感覺。(IG@misselvani)

口罩焗促容易令底妝堵塞毛孔，所以最好省略粉底部分。底妝的重點是以透薄遮瑕平均膚色，遮蓋暗沉位置，減輕素顏帶給人不精神的感覺。黑眼圈是遮瑕的重點，建議使用遮瑕膏代替遮瑕液，增強遮瑕力與持久度，即時提亮神色。

如果堅持化上底妝，建議先使用控油底霜，上妝時使用粉撲會比化妝掃令妝容更貼服透薄。避免選用滋潤度高的氣墊粉餅，減低脫妝機會。最後使用具有護膚成分的碎粉定妝，以按壓的方式提高底妝的定妝效果。

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俐落眉妝提升輪廓感

只要把眉妝畫好，整個人的氣息亦會隨之變得精神。（IG＠misselvani）

戴上口罩後，整張臉只露出眉毛與雙眼。只要把眉妝畫好，整個人的氣息亦會隨之變得精神。要打造出俐落眉妝，可以稍為加強眉峰位置。想畫出自然眉妝，秘訣是要先用眉梳理順眉毛，畫眉時切記放輕動作，沿著眉型一筆一筆地掃上。若眉頭位置太實色則顯得眉妝生硬，所以應以眉刷刷鬆眉頭，加強漸變感。

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清新眼妝令雙眼更明亮

太鮮艷的色調容易產生違和感，故口罩妝容的眼妝應以簡單為主。（IG＠misselvani）

口罩內的濕氣令肌膚容易出油脫妝，出現狼狽的情況。加上太鮮艷的色調容易產生違和感，故口罩妝容的眼妝應以簡單為主。眼部的彩妝產品宜選用具防水防油效能的產品，柔和的大地色系擁有放大眼睛的效果，配上幼細眼線與捲翹睫毛，只需幾分鐘便可打造出充滿神采的明亮眼晴。

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