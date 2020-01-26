外出用餐是減肥計劃中的最大障礙，只是與朋友吃一頓晚飯，辛苦減去的體重便無聲無息地長回來，既無奈又憤怒。不過，這個由台灣營養師管理的Instagram為減肥中的女生帶來曙光，減肥從此不再是一件痛苦的事。

「營養師帶你吃外食」這個IG由台灣營養師管理，減肥從此不再是一件痛苦的事。（《一起吃飯吧》劇照）

對於減肥的女生來說，一日三餐定必是最令人頭痛的事。上班女生難免經常外出進食，可以選擇的餐點寥寥可數，有時候趕進度時也顧不得卡路里，隨手拿食物填飽肚皮，結果大家也可想而知。這個「營養師帶你吃外食」的IG集合了常見餐廳的低卡選擇，如麥當勞、八方雲集、Ikea等，連便利店與台式飲品店也包括其中，是減肥女生的必讀指南。

「營養師帶你吃外食」建議減肥女生維持早餐與午餐於500－550卡路里。不少女生都喜歡以一個豐盛的早餐來開展忙碌的一天，而麥當勞則是個令人無法抗拒的選擇。「營養師帶你吃外食」中專業的營養師為讀者設計出營養均衡又低卡的外賣餐單，只要跟著IG上的餐單吃，便可體驗不用捱餓與戒口的懶人瘦身法。

按圖看快餐店早餐的低卡選擇：

+ 8 + 7 + 6

辛勤工作了大半天，下午茶時間最能慰藉人心。「營養師帶你吃外食」深懂各位上班女生的苦況，貼心地分享了各款低卡台式飲品，保證一喝下去便壓力全消。

按圖看台式飲品的低卡選擇：

+ 8 + 7 + 6

普遍營養師都不會鼓勵減肥人士節食，胡亂節食會令減肥效果「反彈」，更會危害健康。註冊營養師楊蒨珩Stephanie曾表示，限制卡路里攝取量是所有減肥方法的中心。只要卡路里攝取量比身體所需的能量少，身體便會燃燒儲備而達到減肥的效果。所以，只要控制卡路里攝取量，配合運動提升身體的新陳代謝率，便可獲得明顯的減肥效果。

「營養師帶你吃外食」建議減肥女生維持把晚餐維持於400－500卡路里，壽司與餃子均是不錯的選擇。

按圖看晚餐的低卡選擇：

+ 6 + 5 + 4

此文章的圖片已獲「營養師帶你吃外食」授權轉載，如女生希望了解更多關於「營養師帶你吃外食」的資訊，可細閱他們的官網、Facebook或IG。