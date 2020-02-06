完勝YSL、NARS　@cosme人氣遮瑕膏20大　$45開架斷貨王奪冠﹗

只需一支小小的遮瑕膏便能助女生快速擺脫倦容，要應付粉底無法遮蓋的肌膚問題，便先要了解自己的膚質適合哪種質地的遮瑕膏。日本知名的美妝網站@cosme近日公佈了票選的「遮瑕膏排行榜」（截至2020年1月15日），排行榜上的產品均是當地女生選出的人氣產品，極具參考價值。

日本知名的美妝網站@cosme近日公布了票選的「遮瑕膏排行榜」（截至2020年1月15日），排行榜上的產品均是當地女生選出的人氣產品，極具參考價值。(IG@NARS)

按圖看「人氣遮瑕膏排行榜」的第三位至第二十位：

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【第二位】NARS光亮柔滑遮瑕霜（$290）

光亮柔滑遮瑕霜是NARS的皇牌產品，只需輕抹一層便擁有高度遮瑕的效果。（NARS）

光亮柔滑遮瑕霜是NARS的皇牌產品，只需輕抹一層便擁有高度遮瑕的效果。用以遮蓋黑眼圈最為理想，產品富含保濕及多重護膚成分，可減輕眼底肌膚出現乾紋的機會。遮瑕霜備有19款色調，照顧不同膚色的需要。上妝時可直接以附帶的掃頭直接點上肌膚，再以指尖推開。遮瑕霜更可增強妝容的立體感，便可選擇比肌膚深一度的遮瑕霜作陰影；淺一度的顏色則用作打亮效果。

【第一位】the SAEM絲滑自然遮瑕液 SPF28PA++（$45）