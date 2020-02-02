韓國網紅不捱餓減20公斤　7年沒有復胖　關鍵靠貼身衣物與拍照？

韓國女生Jessie從70公斤減至50公斤，減去20公斤後整個人變得更健康，體態更輕盈。最值得欣賞的是Jessie因此養成了健康的生活習慣，減肥後沒有出現體重反彈的情況，7年間也沒有復胖，更成為了風靡韓國的瘦身網紅。

韓國女生Jessie從70公斤減至50公斤，減去20公斤後整個人變得更健康（IG＠dano.fit）

減肥成功的Jessie經常於IG與YouTube上大方分享自己的飲食與運動習慣，她更推出健康食品品牌Dano，推出低卡低脂的小食，亦有為關注體重的女生度身設計出個人減肥餐單，以過來人的身份糾正大眾對減肥的誤解。想如Jessie般成功減肥而不復胖，便要留意以下三個秘訣。

1. 不要捱餓

Jessie表示自己減肥時會減少食量，但並不會捱餓（IG＠dano.fit）

很多女生都認為節食是最直接快速的減肥方法，但其實這做法不但有損健康，減去的大多是水份，更隨時反彈。節食並非持久有效的瘦身方法，Jessie表示自己減肥時會減少食量，但並不會捱餓，因為勉強捱餓只會導致下次進食時因太餓而攝取過量。她建議女生每天起床後先喝一杯暖水，早餐以香蕉或蕃薯，配以牛奶或豆奶，加上包含多種蔬菜與水果的沙律；午餐則可自己進食自己喜歡的食物，不過當中需包含蛋白質，同時只可吃三分二的份量；晚餐則可進食雞蛋或雞胸肉，配以沙律。

按圖看Jessie減去20公斤的前後對比：

+ 6 + 5 + 4

2. 穿著貼身衣物

Jessie認為自己的不完美是推動減肥的最大動力，所以多穿貼身衣服便可以時刻提配自己正在減肥（IG＠dano.fit）

Jessie認為自己的不完美是推動減肥的最大動力，所以多穿貼身衣服便可以時刻提配自己正在減肥，同時亦是自我檢視的好方法。當看到自己從寬鬆的衣服，到慢慢穿得下更小的尺碼時，那份成就感將會成為你邁向目標的一大進步。另外，Jessie亦鼓勵女生於減肥期間為自己每天都拍一張照片以作紀錄，每當腦海裡冒起放棄減肥的念頭時，這些照片便成為了最強大的鼓勵，讓你回想起自己一路走來所花的努力，支持著你走完減肥之旅。

3. 戒掉利用食物來舒緩壓力的壞習慣

Jessie經常於YouTube上分享簡易的居家運動，下次再遇壓力時，不妨參考一下Jessie的運動短片。（IG＠dano.fit）

很多女生遇到壓力時都喜歡以暴飲暴食的方式來減壓，這樣吃下去的不只唔脂肪，還有無盡的懊惱與悔恨。其實減壓的方式有許多，做運動便是一個有效放鬆的方法。Jessie經常於YouTube上分享簡易的居家運動，下次再遇壓力時，不妨參考一下Jessie的運動短片。至於那些心心念念的食物，則可當作是完成運動後的小獎勵。