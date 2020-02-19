全民戴口罩對抗武漢肺炎之際，近日鄭秀文（Sammi）在社交平台上載戴口罩的自拍照，並在口罩上加一個紅唇印emoji，自稱「唇膏控mi」，表示「突破盲腸點都要搽唇膚」，「阻止不了唇膏控搽唇膏的決心」，看來就算戴上口罩，Sammi仍堅持要塗唇膏，相信一下子也說穿了不少同為唇膏控的女生們心聲。Sammi在口罩上加的紅唇印emoji固然幽默，不過，要是現實因唇膏掉色而在口罩內留有唇印，在人前脫下口罩一刻發現，則有感尷尬；亦介意唇膏掉色斑駁的問題，所以一支不易掉色的唇膏實為唇膏控的必需品﹗

鄭秀文（Sammi）上載戴口罩自拍照，表示無阻搽唇膏的決心。對於長時間要戴口罩的女生來說，一枝持久不掉色的唇膏也是很重要的。(ig@sammi_chengsauman)

日本美容雜誌《LDK the Beauty》近日進行了一個有關紅色唇膏的測試(ig@cledepeaubeauteus) 早前日本美容雜誌《LDK the Beauty》便在市面上多款的紅色唇膏當中，嚴選了13款紅色系唇膏進行測試並評價當中的持久度（專家使用人工唾液，測試產品的持久度），而當中評分的數值降低愈少，代表唇膏的持久度表現愈佳。第二個的評分準則是妝感（顏色、外觀及覆蓋皺紋的效果）和最後的使用感（產品的大小、包裝、質地及氣味），以上三個的評分準則也會以★（一分）或☆（半分）顯示出來，以４分為滿分，相信以下入榜的唇膏也是經過一輪的激烈比拼，才獲得可觀的評分呢！

按下圖看入選紅色系列唇膏當中的12款：

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第1位：Shu Uemura Rouge Unlimited #RD166 Red Remix 價格：4196円

第1位：Shu Uemura Rouge Unlimited #RD166 Red Remix 價格：4196円（01女生製圖）

Shu Uemura這款無色限玩色水潤唇膏，共有38款色調可供選擇，相信女生也可以從中選擇一款自己喜歡的色號，當中的革命性「鎖水乳液」配方令到女生塗抹後也可以保存水潤的效果，色號（#RD166 Red Remix）顏色類近珊瑚橘的，用後很顯氣色且帶點「玻璃唇」的效果。雖然有用家在網上分享喝水後唇色會沾在杯上，可是它在唇上維持的時間也十分的長久，保濕得來是很顯色的。

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資料來源：《日本雜誌 LDK》，《lipscosme》