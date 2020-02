甜食易令皮膚老化？醣化易增黑色素、變暗啞　女生這年齡皺紋變本加厲？

農曆新年期間,賀年糖果、年糕、笑口棗等,都有不少吉利的寓意,亦是一家大小過年時不可缺少的「幸福感」和「治癒感」的來源。開心的時候要吃甜點,不開心的時候更要吃甜點,吃完飯也要再加上一份甜點,才能算得上叫完滿。

不少女生嗜甜,特別這段日子長留家中,多吃甜食、少運動,是不是你的寫照?(《大力女子都奉順》劇照)

可是沉醉在甜蜜滋味中的同時,又有個說法指糖份攝取過多皮膚會變差,加速皮膚老化。於是女仕們在「口腹之慾」與「青春不(那麼容易)老」的矛盾中苦苦掙扎,一邊忍不住吃甜的,一邊「抗醣化」,希望減少醣化帶來的不良反應。

女生到了30歲左右,皺紋會變得明顯。(《不知道就好的事》劇照)

甚麼是醣化?

醣化指的是醣化反應(Glycation),簡而言之即糖類(還原糖,如葡萄糖、乳糖等)在身體內與蛋白質、脂質以至核酸通過自由基作用產生的非酵素反應過程,最終生成一種具交聯性、結構穩定的醣化終產物(Advanced Glycation End Products,簡稱AGEs),除去內源性自行合成產生的AGEs,外源性攝入,如吸煙、高脂高糖食物等,均會產生AGEs。

皮膚自然老化的順序,是先使皮膚變薄、然後乾燥和喪失彈性。(《大力女子都奉順》劇照)

AGEs對身體與皮膚的危害

AGEs具攻擊性,亦會引起不同的炎症,在體內積存對健康會產生全面性的危害,例如糖尿病相關的併發症、老年黃斑點病變與阿茲海默症 (Alzheimer’s Disease) 等,都被相信與之有一定程度的關係。

在皮膚上,AGEs會導致皮膚變得暗黃、脆弱,而其對於真皮層的損害更甚於表皮層,AGEs會引致真皮層膠原蛋白失活,變相令支撐力下降,失去彈性,產生皺紋,加速皮膚老化。此外,AGEs 也會促使黑色素的合成增加,並令皮膚變得暗啞。

而且,基於身體的自我防禦反應會想清除掉AGEs這些變了質又沒有用的產物,因此皮膚會出現炎症反應------暗瘡。

血液中的蛋白質醣化,會令胰島素調節血糖的能力減低,增加糖尿病的風險; 而由於 AGEs 主要經由腎臟排除,過多的AGEs會造成對腎臟的損傷;此外,過多的 AGEs 也會增加紅血球形狀異常的情形,以及增加動脈硬化風險。近來研究發現,AGEs堆積,會使骨骼變脆,增加骨折風險,而且亦可能加速關節的軟骨分解,加劇退化性關節炎的情況。

皺紋的數目及範圍會在30歲左右開始增加。直至40歲的人士,皮下脂肪組織以及筋膜層的支撐力減弱,而皮膚鬆弛及彈性降低的問題會變本加厲。(《大力女子都奉順》劇照)

皮膚的老化症狀:

暫時醫學上沒有針對醣化對皮膚的影響,定下專屬的評級表,暫時可看為加速自然老化的一大誘因。Bolognia (1995) 的報告指,皮膚自然老化的順序,是先使皮膚變薄、然後乾燥和喪失彈性。

自然老化 step by step

Nelson & Cox 在他們2000年的報告指,皺紋的數目及範圍會在30歲左右開始增加。直至40歲的人士,皮下脂肪組織以及筋膜層的支撐力減弱,而皮膚鬆弛及彈性降低的問題會變本加厲。

「光老化」又是什麼?

至於光老化,則是另一種令皮膚老化的最大原因。Dr Richard Glogau 於 1994 和 1996 年發表了光老化對皮膚的不同程度影響,並把光老化評估表稱為「Glogau Classification」:

不過每個人的身體構造和生活習慣也有不同,因此實際出現不同老化問題的年紀都有所不同,以上的年齡只作參考之用。而且皮膚出現老化後想逆轉,可能需要以醫學美容方法處理,相比逆轉老化,我更建議大家做好預防老化的措施,例如塗防曬就是每天必不可少的預防老化步驟。

另外,由於醣化是皮膚老化的其中一個主因,好好控制每天的糖份攝取量也對延緩老化大有幫助。世界衛生組織建議成人和兒童的游離糖攝取量應控制在每日能量總攝取量的 10% 以內(一般成年男性應少於50克,即約8-9粒方糖),我會在下篇文章為大家更深入講解。

陳筠華醫生(Dr Lisa Chan) 考獲香港中文大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、倫敦瑪麗女王大學皮膚學深造文憑、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港中文大學內科醫學文憑、悉尼大學兒科文憑。現為英國卡迪夫大學醫學院導師、香港中文大學醫學院基層醫療學院名譽臨床導師。

