【保濕神器】用護膚油令肌膚又黏又漉？用得啱可提升保濕度50%！

「保濕」是個永遠不過時的議題，現在正值春天，雖然天氣潮濕，但並不代表肌膚能保持濕度，因為忽冷忽熱的天氣實在令皮膚很難適應，若然不做好保濕功夫，隨時爆發各種皮膚問題！平日皮膚乾燥多塗上保濕乳液，乳液體狀感覺較易吸收。可能有些人會很怕使用護膚油，以為塗油上身會又黏又漉。如果告訴你，正確使用護膚油不會黏漉，又能提升保濕度50%，你會想轉用嗎？

春天天氣忽冷忽熱，令皮膚很難適應，要注重保濕。（Instagram@leaftyler）

保濕乳液是油和水的混合物，當中含有很多保濕因子，能補充皮膚的水份。護膚油的成份多是由天然植物提煉出來，例如荷荷芭油、杏仁油、椰子油，這些油份都是模仿人類結皮膚的天然油脂，能直接滲透皮膚，從而在皮膚結構上保濕。

護膚油含植物天然油份。（Instagram@paavaniayurveda）

這樣用護膚油可提升保濕度50%！

要點1：選擇成份天然，油份質地輕盈清爽的護膚油，滲透力會較強。

要點2：在皮膚濕潤時，例如洗澡後使用，效果更佳。因為肌膚表面軟，能更吸收護膚油。

要點3： 塗上皮膚前可以先放在掌心搓揉，令油分溫度稍有提升。

要點4： 使用前亦可先聞一聞，天然的香味有助放鬆心情。

要點5： 選取分量要適中，例如手臂使用3滴、小腿使用5滴等，可自己調較分量，若然選取分量過多，用紙巾輕輕印走便可。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/24)