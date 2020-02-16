【肺炎口罩】帶得耐出痘痘？　4個醫師建議：上厚妝容易堵塞肌膚

戴口罩現在變成防疫準則更成為國民禮儀了，但你知道，長時間在辦公密閉空間或是公共場所，悶著的肌膚會出現哪些問題呢？台中美之道皮膚科診所院長邱品齊，分享戴口罩一定要做好的肌膚保養。

不管你的口罩是平面，還是立體，長時間戴著就是不舒服。很多人以為戴了口罩只有眼睛露出來，剛好皮膚就什麼都不要做，落得輕鬆，或者，保養控的人，還是堅守著原來出門前的保養化妝SOP步驟，到底，應該怎麼做最符合皮膚科醫師的理想標準。

▼▼▼按圖放大，看醫生對長期帶口罩的建議，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

邱品齊醫生建議

1. 盡量不要使用滋潤度太高的保養品或是化妝品。 最近氣候乾冷，很多乾性肌膚的人面臨更乾燥不舒服的肌膚狀況，但若白天外出必須戴口罩，醫師建議就避免使用滋潤度高的保養品，以免保養品的油脂沾染口罩內層。另外，許多標榜能創造奶油肌的氣墊粉餅，也可以先收起來，或者，使用完氣墊粉餅之後，要再用乾式蜜粉按壓，除去濕潤感的底妝，製造乾爽感。不過邱品齊都建議，長時間戴口罩肌膚本身就容易悶，如果又上了厚重的底妝，也容易堵塞肌膚。 2. 長時間戴口罩就盡量不要化妝，更不要上濃妝。 基本上，戴口罩就真的是淡妝即可，建議可以盡量找適當的時機把口罩拿下來通風透氣。皮膚科醫師更建議長時間戴口罩回到家之後，更應該盡速做好肌膚卸妝與清潔，保持肌膚乾淨清爽無負擔。 3. 如果原本在口周和下巴附近就有皮膚問題，趕緊治療比較好。 戴口罩最可能會因為過於悶熱，造成痘痘、毛囊炎，痘痘甚至容易惡化。有許多肌膚敏感脆弱容易引發刺激性皮膚炎的人，口周皮膚炎的人，都必須要注意。 4. 長時間戴口罩容易造成痘痘、酒糟肌和皮膚炎惡化，最好趕緊諮詢皮膚科醫師，進行治療。 另外，長時間戴口罩也容易因為口罩和肌膚直接長時間磨擦，讓肌膚更敏感、或是嚴重的會有破皮現象，痘痘會惡化、酒糟肌膚會惡化。

戴口罩有好處嗎

防疫期間，戴口罩可以保護自己也可以預防別人，現在更正值流感高峰期，可以同時避免兩種病毒入侵。除此之外，邱品齊醫生說：「戴著口罩也些微的防曬效果，也可以減少霧霾對皮膚的傷害，另外，有過敏性鼻炎的人，也可以減少鼻炎的發作。」如果口罩是耳掛式，長時間配戴讓耳朵不舒服的話，建議可以用紗布墊住耳後再戴。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：長時間戴口罩，對肌膚到底是好還是不好？（4個保養重點＋3個健康好處）】