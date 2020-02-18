【武漢肺炎】日雜LDK測$70以下護手霜　開架品牌3小時後仍感滋潤

武漢肺炎疫情持續擴大，注意衛生是避免感染的有效方法。勤洗手的同時，雙手的保濕護理亦不容忽視。日本美容雜誌《LDK the Beauty》選購了市面上20款1000日元（約HK$70）以下的護手霜進行實測，為大家挑選出性價比高的產品。

冬季天氣乾燥，加上非常時期，頻頻洗手導致皮膚又乾又癢，一支滋潤保濕的護手霜是女生手袋中不可或缺的護膚品。《LDK the Beauty》透過測試產品的保濕力、耐溫水性、使用感及成分四大範疇去比較這些產品的表現，並以A+至D級評分。

按圖看《LDK the Beauty》實測護手霜的四個方法：

按圖看第3至20名的護手霜排行：

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第2名：KIKUMASAMUNE Hand Cream Serum

第2名：KIKUMASAMUNE Hand Cream Serum《LDK the Beauty》

保濕力：A、耐溫水性：A+、使用感：B、成分：A+

護手霜含有神經酰胺有效保護肌膚遠離乾燥，在3小時後仍保持濕潤，有效減少水分流失率超過50％！而且即使於熱水中沖洗了50次，護膚成分仍能包裹雙手。雖然護手霜普不算易推，但整體來說表現不俗，無味設計適合不太喜歡香氣的女生。

第1名：Kose Coenrich Medicated Whitening Hand Cream

第1名：Kose Coenrich Medicated Whitening Hand Cream《LDK the Beauty》

保濕力：A+、耐溫水性：A、使用感：A、成分：A

獲得全A級好評的護手霜，不論是保濕性，耐熱水性，用後感和成分都非常出色。成分中凡士林就如隔絕雙手與空氣的一層保護膜，有效防止肌膚的水分被蒸發。即使雙手在35度的熱水中沖洗，仍能保持80-90%的水份，絕對是秋冬護手霜的首選。