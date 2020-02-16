【畫眉教學】彩妝師教快速找到眉峰 輕易畫出完美2:1眉形

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眉毛在整體妝容上至關重要，畫好眉毛甚至可以改變你的臉型比例。到底該如何掌握恰到好處的眉型，畫出自然不奇怪的眉毛，跟著以下影片快速掌握眉毛重點，一分鐘就能畫出漂亮眉型。

現在眉毛講求自然協調，取代過往流行的平眉、粗眉，植村秀台灣首席彩妝師ANTON親自示範快速畫眉技巧（按圖放大）：

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如何找到自己的眉峰

ANTON補充道，「眉峰是最重要，只要有表現出眉峰，整體臉型就會看起來較立體，臉型就會有拉長的效果。」完美眉型比例要分成三等份：眉頭到眉峰是2，眉峰到眉尾是1，眉峰的位置通常是在眼球外側到外眼角的範圍內，假如你的額頭比較窄，眉峰就要往外延一點，額頭較寬的人，眉峰就要往內移動，但不論怎麼移動，都不能跑出這個範圍。

眉峰是最重要，只要有表現出眉峰，整體臉型就會看起來較立體（ Atikh Bana／unsplash）

▼▼畫好眉毛先從修整眉型開始，按圖放大看看眉型修整的幾個步驟▼▼

5個小細節讓眉毛畫更好：

1.　一定要有眉刷，就像梳子一般讓眉毛毛流更順，還能當染眉刷使用

2.　修眉以修去雜毛為主，不要太衝動一下子把眉毛剃光

3.　畫出自然眉色的重點是順著眉毛生長方向，一點一點補滿空隙

4.　眉粉可以讓眉毛顏色更牢固，不脫妝

5.　眉蠟的使用是為了定型，讓眉毛更有站立的效果

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：一分鐘畫眉教學，快速抓到眉峰，畫出完美2:1眉型

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