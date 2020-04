【口罩妝】化妝能夠修飾皮膚上的瑕疵,而且更可令五官輪廓變得更凸出,故不少女生也願意提早起床、花時間完成繁複的化妝步驟,即使現時戴上口罩,人人遮了半邊面,街上不少女生也有化個「口罩妝」。不過,原來每個國家的女生化妝原因以及所重視的妝容部份也有所不同?

大部份女生都愛化妝,不過又是為了什麼而化?(《Doctors》劇照)

日本化妝品公司Kanebo(佳麗寶)就曾經發布過一個調查結果,調查找來不同國家、城市的女性,分析她們對化妝的看法,發現原來世界各地的女生對化妝的態度存在差異。

韓國首爾女生妝容特徵會以遮瑕為主。(dlwlrma@Instagram)

調查結果指,對比其他城市,韓國首爾的女生花於化妝上的時間與使用的化妝品數量均是榜首。由於首爾的職場競爭十分激烈,故她們都希望能夠透過化妝掩蓋臉上的瑕疵,妝容特徵會以遮瑕為主,以呈現自己最美麗的面貌於人前,讓人對她產生幹練的印象。

東京的女生喜歡使用唇蜜,讓嘴唇看起來更飽滿。(satomisquad@Instagram)

日本存在「化妝是種禮貌」的文化,甚少看到日本女生素顏外出。而調查就訪問了東京的女生,她們均認為化妝是穿搭的一部份,亦應該樂在其中,故不時都會購買新的化妝品,同時比起與異性外出,與同性朋友外出時的妝容會更花心機。東京女生希望能於妝後予人優雅可愛的感覺,於化妝時亦特別著重胭脂的部份,而唇妝方面,則喜歡使用唇蜜,讓嘴唇看起來更飽滿與充滿光澤感。

美國紐約的女生著重眼妝與唇妝。(arianagrande@Instagram)

至於美國紐約的女生,則對社會美的定義沒太大的束縛,認為化妝品是上天賦予的禮物,應該好好享受並且認為化妝應該為自己而化,做個獨立而自愛的女生,需按照自己的心情與喜好而化,並不是為了他人,甚而因為要符合社會對美麗的標準而化。紐約的女生比較沒那麼注重底妝,反而會較為著重眼妝與唇妝方面,會強調眼線與睫毛部份。

另外4個城市的女生希望自己於化妝後,能夠營造出怎樣的形象?

化妝後的女生比素顏更吸引?

即使各個城市的女生都因為不同的原因而化妝,但無可否認的是,有化妝的女生更能吸引他人,增加好印象。美國波士頓麻省總醫院心理學家Nancy Etcoff曾進行過一項研究,了解化妝後的女生予人的印象會否不同。

在研究當中,要求參與者對有化妝與素顏女生的照片進行評分,結果發現參與者均認為有化妝的女生比起素顏女生更具吸引力,而且有種能幹、值得信賴的感覺;不過僅只限於自然妝容而言,過厚及濃妝的女生給予別人的感覺也不太值得信賴。Nancy Etcoff認為那並不單是基於化妝使女生變得更漂亮,而是大多女生都能透過化妝而增加其自信心,而自信本身就是增加吸引力的所在因由。

大多女生都能透過化妝而增加其自信心,而自信本身就是增加吸引力的所在因由。(《來自星星的你》劇照)

外在美重要;內在條件亦重要

心理學博士Marcia Reynolds亦認為化妝能夠為女生帶來自信,以增加吸引力,能影響我們的生活,例如是於職場上與交朋結友方面,故亦認為每個女生都應該著重自己的外表,偶爾化妝以更美的一面示人。不過,她強調除了外在條件能夠提升一個人的吸引力,內在條件亦同樣重要;而最重要的是,自己感到舒服,而且尊重自己與他人的選擇。她分享,維持內在美的首要條件則是先要確保自己的情緒穩定,如可以每天花5分鐘回想當天生活中所發生的小確幸,實行「心美自然美」的法則。

無論是選擇化妝品,還是妝容效果,甚至化妝與否,都應該由自己選擇。(《太陽的後裔》劇照)

如何讓你真正看起來漂亮

而的確,女生亦不應人云亦云,無論是選擇化妝品,還是妝容效果,甚至化妝與否,都應該由自己選擇,套用Audrey Hepburn的一句說話「Make-up can only make you look pretty on the outside but it doesn’t help if your ugly on the inside. Unless you eat the make-up(化妝只會讓你看起來漂亮,但如果你的內心醜陋,便無濟於事;除非你能把化妝品吃進肚子裡。)」真正的美,不應只局限於總有一天會消逝的外表,而是由心而發。

(資料來源:Excite, 《紐約時報》,《今日心理學》)