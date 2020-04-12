【口罩妝】化妝能夠修飾皮膚上的瑕疵，而且更可令五官輪廓變得更凸出，故不少女生也願意提早起床、花時間完成繁複的化妝步驟，即使現時戴上口罩，人人遮了半邊面，街上不少女生也有化個「口罩妝」。不過，原來每個國家的女生化妝原因以及所重視的妝容部份也有所不同？

大部份女生都愛化妝，不過又是為了什麼而化？（《Doctors》劇照）

日本化妝品公司Kanebo（佳麗寶）就曾經發布過一個調查結果，調查找來不同國家、城市的女性，分析她們對化妝的看法，發現原來世界各地的女生對化妝的態度存在差異。

韓國首爾女生妝容特徵會以遮瑕為主。(dlwlrma@Instagram)

調查結果指，對比其他城市，韓國首爾的女生花於化妝上的時間與使用的化妝品數量均是榜首。由於首爾的職場競爭十分激烈，故她們都希望能夠透過化妝掩蓋臉上的瑕疵，妝容特徵會以遮瑕為主，以呈現自己最美麗的面貌於人前，讓人對她產生幹練的印象。

東京的女生喜歡使用唇蜜，讓嘴唇看起來更飽滿。(satomisquad@Instagram)

日本存在「化妝是種禮貌」的文化，甚少看到日本女生素顏外出。而調查就訪問了東京的女生，她們均認為化妝是穿搭的一部份，亦應該樂在其中，故不時都會購買新的化妝品，同時比起與異性外出，與同性朋友外出時的妝容會更花心機。東京女生希望能於妝後予人優雅可愛的感覺，於化妝時亦特別著重胭脂的部份，而唇妝方面，則喜歡使用唇蜜，讓嘴唇看起來更飽滿與充滿光澤感。

美國紐約的女生著重眼妝與唇妝。(arianagrande@Instagram)

至於美國紐約的女生，則對社會美的定義沒太大的束縛，認為化妝品是上天賦予的禮物，應該好好享受並且認為化妝應該為自己而化，做個獨立而自愛的女生，需按照自己的心情與喜好而化，並不是為了他人，甚而因為要符合社會對美麗的標準而化。紐約的女生比較沒那麼注重底妝，反而會較為著重眼妝與唇妝方面，會強調眼線與睫毛部份。

另外4個城市的女生希望自己於化妝後，能夠營造出怎樣的形象？

化妝後的女生比素顏更吸引？

即使各個城市的女生都因為不同的原因而化妝，但無可否認的是，有化妝的女生更能吸引他人，增加好印象。美國波士頓麻省總醫院心理學家Nancy Etcoff曾進行過一項研究，了解化妝後的女生予人的印象會否不同。

在研究當中，要求參與者對有化妝與素顏女生的照片進行評分，結果發現參與者均認為有化妝的女生比起素顏女生更具吸引力，而且有種能幹、值得信賴的感覺；不過僅只限於自然妝容而言，過厚及濃妝的女生給予別人的感覺也不太值得信賴。Nancy Etcoff認為那並不單是基於化妝使女生變得更漂亮，而是大多女生都能透過化妝而增加其自信心，而自信本身就是增加吸引力的所在因由。

大多女生都能透過化妝而增加其自信心，而自信本身就是增加吸引力的所在因由。（《來自星星的你》劇照）

外在美重要；內在條件亦重要

心理學博士Marcia Reynolds亦認為化妝能夠為女生帶來自信，以增加吸引力，能影響我們的生活，例如是於職場上與交朋結友方面，故亦認為每個女生都應該著重自己的外表，偶爾化妝以更美的一面示人。不過，她強調除了外在條件能夠提升一個人的吸引力，內在條件亦同樣重要；而最重要的是，自己感到舒服，而且尊重自己與他人的選擇。她分享，維持內在美的首要條件則是先要確保自己的情緒穩定，如可以每天花5分鐘回想當天生活中所發生的小確幸，實行「心美自然美」的法則。

無論是選擇化妝品，還是妝容效果，甚至化妝與否，都應該由自己選擇。（《太陽的後裔》劇照）

如何讓你真正看起來漂亮

而的確，女生亦不應人云亦云，無論是選擇化妝品，還是妝容效果，甚至化妝與否，都應該由自己選擇，套用Audrey Hepburn的一句說話「Make-up can only make you look pretty on the outside but it doesn’t help if your ugly on the inside. Unless you eat the make-up（化妝只會讓你看起來漂亮，但如果你的內心醜陋，便無濟於事；除非你能把化妝品吃進肚子裡。）」真正的美，不應只局限於總有一天會消逝的外表，而是由心而發。

（資料來源：Excite, 《紐約時報》,《今日心理學》）