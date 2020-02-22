【護色洗頭水】一擲千金染髮只Keep到幾日？五款維持髮色產品推介

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好的髮色可幫助襯托膚色、顏值提升；過度褪色的枯黃髮絲則會拖累整體氣質、讓整個人頓失光澤。維繫染後髮絲好氣色，除了染後一個月內減少使用具有高度清潔力的洗髮用品、以溫水清洗等小訣竅外，在清潔、修護髮絲時，選擇擁有加強護色、校色功效的專業髮用保養，幫助穩定髮絲中的色素粒子、校正枯黃，使髮絲永保容光煥發！

染完頭髮之後，髮絲因染劑而呈現毛躁、塑膠感，經反覆清洗和陽光曝曬，髮絲開始褪色、失去光澤、毛躁斷裂、髮質大打折扣（Theme Photos／Unsplash）

染完頭髮之後，髮絲因染劑而呈現毛躁、塑膠感，經反覆清洗和陽光曝曬，髮絲開始褪色、失去光澤、毛躁斷裂、髮質大打折扣外，甚至有些洗髮精更會讓染後頭髮完全變色、失去最初染完的樣貌，到底該如何保養，才能維持像剛染完的髮色，甚至比染前的髮質更柔順、彈亮呢？

首先，我們要先了解為什麼染後的髮色如此難以維持呢？

1. 光和紫外線照射 ：

當頭髮受到光或紫外線照射時，會導致染料被快速分解。長波紫外線UVA會縮短染劑的持久度，而短波紫外線UVB則會使髮絲的表皮空隙增加，使染料更快流失。

2. 不斷洗髮：

市售的許多洗髮精通常含有化學界面活性劑，不僅損害髮絲纖維的脂質膜，更使髮絲纖維中充滿間隙，染料在受損的髮絲中就容易從皮質層分散到表皮層，髮色就會開始改變。

因此，為了保持染後髮色的維持，以下推薦5款「護色髮品」：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：染後髮色維持的5款「護色洗髮精」推薦

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