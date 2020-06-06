石原里美新劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》雖然延期播放，但石原里美每次的造型都會帶起一番潮流，但如果擁有一雙單眼皮又如何能化出石原里美的大眼臥蠶Look呢？

鈴木未夢是一位美妝YouTuber，而整形級化妝技術聞名。 （radybymiyu@instagram）

日本23歲人母靠化妝變石原里美 共吸納30萬粉絲

今年23歲的日本人母鈴木未夢是一位美妝 Youtuber，她不像一般日本女生擁有一雙水汪汪的雙眼，而是超單眼皮，雙眼無神、鼻闊，與石原里美最相似的是一對厚唇，但五官的組合完全不同，但她卻在 Instagram 和 Twitter 共吸納6.5萬追蹤者，Youtube 更有26.6萬訂閱。

點圖看妝前、妝後差別巨大==>

+ 14 + 13 + 12

妝容關鍵在臥蠶 全靠2000yen開架品牌？

鈴木未夢不但擁有整形級的化妝技術，她從不怕在鏡頭前展示自己素顏，大方分享用品和化妝技巧，早前她教大家如何靠化妝術變成石原里美，而且她使用的化妝品大部分都不超過2000日元（約140港幣），如ＥExcel、Canmake、Love liner等，只是底妝氣墊粉餅屬專櫃品牌，其他均是日本的開架品牌，學生和小資女都可以不留手購入。

要像石原里美，眼妝和唇妝是非常重要，眼妝謹記要化眼角三角位與臥蠶；由於鈴木未夢已擁有一片厚唇，化妝前只要塗上厚厚的潤唇膏，塗唇膏前先用紙巾印一印，另輕輕在唇底打陰影，令唇部更豐厚便可。

【石原里美是這樣化成】看看鈴木未夢仿妝步驟＝＝＞

+ 20 + 19 + 18

石原里美曾分享打造完美下顎線條。（《天國餐館》劇照）

石原里美最自豪的不是豐唇？

日本女生常常都想擁有石原里美的容貌，她的豐厚嘴唇更惹人羨慕，但原來最令她自豪的是自己的下顎線條。早前她在旅遊節目《石原里美的素顏之旅in希臘》透露完美的下顎線條不是天生就擁有，是每天花1分鐘，持之以恆，才有現時的成果。她分享了如何打造下顎線條的秘訣：「要突出這裡（下顎線）的話，這裡（下顎與頸部之間位置）就必須凹下去才行，要讓這裡（下顎與頸部之間位置）凹下去的話，就需要有胸鎖乳突肌才行！所以想要鍛煉的話，就必須鍛煉背肌。」她也即場示範如何練出背肌，女生不妨試試。



延伸閱讀：

石原里美公開最重視「下顎線」？靠苦練背肌減齡：這裡必須凹下去