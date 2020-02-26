超模Gigi Hadid蒼老發胖嚴重走樣　妹妹Bella逆襲美顏更勝家姐

作爲時尚界的寵兒Gigi Hadid曾多次登上時尚雜誌的封面，也是不少時尚品牌的御用模特，無論四感情生活還是超模事業一直以來都備受矚目。現年24歲的她，最近卻因美貌崩壞而受到熱議，正值花信年華的Gigi在最近現身天橋行騷，樣子卻像老了十年，與昔日天使模樣判若兩人......

Gigi Hadid是公認的火辣女神

超模Gigi Hadid 出名樣子甜美身材火辣。（Gettyimages）

作爲時尚界的最炙手可熱的超模，Gigi Hadid容貌姣好且身材超「fit」，雖然年紀輕輕已經坐擁成千上萬的粉絲，與許多歐美明星也是感情超好的閨蜜。她同樣是Victoria's Secret的御用模特兒，各國際大品牌的走秀上，幾乎都能看見Gigi Hadid的身影，她甜美性感的獨特氣質與個人魅力圈粉無數。

Gigi Hadid是公認的火辣女神：(點閱大圖查看)

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Gigi Hadid驚嚇崩壞 不像24歲反倒像42歲？

Gigi臉部有許多細紋。（ 烏里阿姨@微博）

然而Gigi Hadid最近現身天橋行騷被崩壞指老了十年，女神魅力盡失！蒼老造型讓網民們都大吃一驚，有網民還PO出Gigi其他走秀造型，配文「老的確實有點過分」！有網友表示「肉嘟嘟的臉不見了怎麼顯得更老了？」、「女神美貌不再，好似大媽」、「老了十年！」

Gigi Hadidi臉形及嘴角下垂，面上更有不少紋路，樣子憔悴十分顯老。（ 烏里阿姨@微博）

Gigi Hadid近期似乎蒼老了許多，點閱大圖查看女神崩壞圖：

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妹妹Bella後來居上 高冷臉更吃香？

相較之下，同場走秀時妹妹Bella Hadid反而狀態大勇，深梅紅的唇色搭配冷艷造型，顯得Bella深邃又菱角分明的五官十分立體，很有超模的架勢。而且Bella的皮膚看上去十分平滑，同時非常緊致，一絲多餘的細紋都沒有，給人「冰山美人」的印象，十分有氣場。

同場的Bella Hadid皮膚緊致而且面貌精神有氣場，似乎更勝家姐Gigi Hadid。（ 烏里阿姨@微博）

事實上妹妹Bella Hadid一出道就被貼上「Gigi妹妹」的標籤，一直活在姐姐光鮮亮麗的名字背後。由於Bella只有1米75，身材比有1米79的Gigi矮了一大截，加上Bella的五官不及Gigi突出且有辨識度，因此兩姐妹一直被拿來比較，而Bella的風頭也一直不及Gigi。

妹妹Bella Hadid一出道就被貼上「Gigi妹妹」的標籤，經常被外界拿來與姐姐Gigi Hadid比較。（Gettyimages）

妹妹Bella Hadid表現超越家姐

不過妹妹Bella Hadid是後天努力型模特，她對自己的要求一直十分嚴苛，一直積極健身、練拳擊，成功練出完美的肌肉綫條。在超模的路上，雖然有不少非議以及艱辛的過程，Bella一直沒有放棄，靠努力花了數年才漸漸嶄露頭角。所謂「功夫不負有心人」，在最近的走秀上我們看見更加自信、更加耀眼的Bella Hadid。

某些造型Bella甚至更勝姐姐一籌，如姐妹兩人參加Rihanna内衣品牌的走秀時，Bella就能完美詮釋誇張的造型，性感的亮黃色的内衣穿上反而顯得更瘦，完美身材凹凸有致。結實的身材綫條讓人眼前一亮，十分有氣場，反觀一旁穿著全黑内衣的Gigi就被妹妹比下去，甚至有網友指出Gigi在Bella身材顯得略肥，腰部綫條不明顯之餘，還像一隻「肥蜘蛛」。

姐妹兩人參加Rihanna内衣品牌的走秀時，Bella Hadid表現及身材可見超越家姐Bella Hadid。（Gettyimages）

也有網民指出Gigi Hadid走台步向來差，腳步甚至不入眼，相反妹妹Bella的台風大氣又有精神，兩人平排走秀的時候，妹妹意氣風發的氣勢完全力壓一旁的Gigi Hadid。作爲後起之秀Bella乘勝追擊，如今絲毫不比姐姐遜色，完美逆襲讓粉絲也大讚「好勵志」。

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