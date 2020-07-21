新型冠狀病毒確診個案逾100宗，特首林鄭月娥昨開記者會，宣布今周開始，各政策局及部門只提供緊急及必須服務，措施暫至本月26日。部份公務員在家工作，不少公司也跟從政府政策，讓員工在家工作。 在家工作，市民亦盡量減少外出，不過，日復一日留在家中，也要好好伸展與運動！

只需一張瑜珈墊，即使是運動「初哥」也能在家中輕鬆運動。（Yoga With Adrien@Facebook）

隨疫症升溫，確診個案不斷增加，不少公司已實行「在家工作」整月有多，開初確是感覺良好，也能省卻交通時間，提升工作效率。不過，日子久了，便愈覺鬱悶，只因發現每天最大的「運動量」，就是由房間走到廁所。於是上網找尋，嘗試不同Youtuber的頻道，親身體驗她們的「課程」，以下精選兩條頻道與免費App－由伸展到帶氧運動，由淺入深，只需一張瑜珈墊，即使是運動「初哥」也能在家中輕鬆運動。

課程眾多，標示清楚入門、中級和進階等級與低、中、高強度，用家可按需要與程度上課。（Nike Training Club）

Nike Training Club－無需器材、由淺入深的免費專業訓練

在網上跟跟Youtuber學習，當然方便，但稍不留神，或許也會碰着錯誤示範。而手機應用程式NikeTraining Club提供的免費課程十分專業，讓人安心在家中跟着運動。

NikeTraining Club提供不同的運動計畫，包含「HIIT」、瑜伽課程、伸展運動、與強度未及「HIIT」的一些燃脂訓練等等。手機程式有針對特定部位的訓練，如着重訓練腹肌與核心、手臂與肩膀、臀大肌與腿部等的課題，由5 到 45 分鐘不等。課程眾多，標示清楚入門、中級和進階等級與低、中、高強度，用家可按需要與程度上課。

誠實「課後感」：NikeTraining Club的一大好處，就是它似是用家的專屬運動日記，記錄每天完成的課程，又可連接社交媒體，與朋友交流運動進度，大大增加了運動的動力。筆者本來「三分鐘熱度」，即使想培養運動學習慣，但時時未能持之以恆，惟開始使用Nike的應用程式後，每天看着運動記錄「打勾」，也很有成功感。而且，筆者最喜歡它的訓練由淺入深，有時忙碌或很累，只作15分鐘的運動，也比完全不動好，最重要是先建立每天運動的習慣。

==>課程推介：

+ 7 + 6 + 5

「Yoga With Adriene」勝在夠「慢」，每個動作在停留良久，讓觀眾深入地「拉筋拉個飽」，筆者覺得那很適合工作完畢後，做做瑜珈，分隔工作與休息的時間。（Yoga With Adrien@Facebook）

Yoga With Adriene－30天由淺入深的瑜珈課 勝在夠「慢」！

筆者本來也有定期上瑜珈課，只是疫症肆虐，便減少外出，常常想在家中試着練習，卻始終沒有耐性與恆心。

屢次嘗試在YouTube或App上找尋適合的課程，重拾每天瑜珈的習慣，但很多課堂，不是太短、太難，就是動作不夠深入，便已轉換。唯獨是頻道「Yoga With Adriene」，跟着Adriene做瑜珈，在家點上蠟燭練習，十分放鬆，十足付費瑜珈課堂的感覺。她提供不同難度、不同主題的選擇，最短的5分鐘，最長的可達整整1小時，勝在進入每個動作也是慢慢的，不為賣弄技巧，而是不同程度的觀眾也能跟上。

誠實「課後感」：這是眾多瑜珈頻道中，筆者最喜歡與享受的。很多人喜歡瑜珈，就是愛它教人放鬆，不求一次達到完美的動作，但求在過程中好好聆聽、感受自己身體轉變，而「Yoga With Adriene」勝在夠「慢」，每個動作在停留良久，讓觀眾深入地「拉筋拉個飽」，筆者覺得那很適合工作完畢後，做做瑜珈，分隔工作與休息的時間。

筆者選擇了「30Days of Yoga With Adriene」的課程，每天一個主題，每課30分鐘，由頭部伸展到腳尖，由淺入深，即使是瑜珈「初哥」，也沒問題。而且，伸展動作十分全面，筆者特別喜歡背部的伸展，十分適合整天坐在電腦前的我們。

推介課程==>

MadFit－減肥與「斗室 」首選 每天15分鐘養成運動好習慣

大多瑜珈屬伸展，想要減肥，也要適量的帶氧運動，配合飲食。很多人說完成帶氧運動後，感覺「很爽」，筆者是從未有這感覺的。在家做帶氧運動，最重要夠簡單，不需器材，而頻道「MadFit」的課程就是減肥與「斗室 」首選。

「MadFit」提供由4分鐘到15分鐘不等的帶氧運動課程，有些集中訓練某部位，有些則是全身的高強度間歇訓練（HIIT），動作難度各有不同。

在家做帶氧運動，最重要夠簡單，不需器材，而頻道「MadFit」的課程就是減肥與「斗室 」首選。（madfit.ig@instagram）

誠實「課後感」：筆者最喜歡她有些課程不需跳，也不需任何器材，非常適合「斗室 」。而且，在「MadFit」的影片中，她先會示範各一系列的動作，然後才開始訓練，較容易跟上進度。不過，與「Yoga With Adriene」不同，筆者初嘗「MadFit」的課程，覺得應該循序漸進，不必一定跟上導師的速度，因為曾記得教練提醒：「做得快，不如做得準。」錯誤訓練至受傷，便得不償失。

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