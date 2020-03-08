底妝產品眾多，要從芸芸當中選擇好用又適合自己膚質的粉底確實並不容易。不如參考一下德國數據搜尋引擎Stylight日前公佈的「搜尋率最高的粉底」排行吧！

德國數據搜尋引擎Stylight每隔一段時期就會從數據，翻查1200萬名網絡用戶的搜尋記錄，希望從他們的搜尋率當中了解最新而且最受歡迎的單品趨勢；時尚產品以外，亦包括美妝產品。

而近日，Stylight則就分析出2019年10款「搜尋率最高的粉底」，藉轉季之際，不妨參考後才考慮增添底妝產品新成員吧。

【按圖看】搜尋率最高的粉底第3至10位：

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【第2位】M·A·C專業無瑕霧鏡粉底

【第2位】M·A·C專業無瑕霧鏡粉底HK$360(maccosmeticshk@Instagram)

雖然亮澤感的粉底能夠帶來自然光澤，但面對香港潮濕悶熱的天氣難免會出臉油，當臉油加上亮澤粉底時更容易出現油光滿臉的感覺，故還是霧面粉底較為適合。一向鍾情於霧面粉底的女生，亦不要錯過Stylight「搜尋率最高的粉底」排名第2位的M·A·C專業無瑕霧鏡粉底。

M·A·C專業無瑕霧鏡粉底獨有Skin Balancing Complex抗油抗汗配方，有助幫助做到控油效果，適合油性肌膚使用；而粉底質地傾向杰身，故有一定程度的遮瑕度，輕輕塗上一層粉底就能遮蓋粗大毛孔與紅印。霧面質感帶來的妝容效果亦較自然，打造一個輕薄底妝。

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【第1位】Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底

【第1位】Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底HK$380／30ml(esteelaudernz@Instagram)

提到Estée Lauder的底妝產品，必然會想到Double Wear持久防曬粉底。同樣地，粉底為啞光質地，較為適合喜歡啞緻妝容的女生，而且粉底遮瑕度高，不少用家表示能夠遮蓋臉上達八成瑕疵。其質地雖然傾向水潤，但略帶有一定的覆蓋度的關係，乾肌的女生需於使用前做好保濕步驟，以免過厚有紋。可替眼下、鼻翼等容易乾燥的肌膚部位先重點利用化妝水濕敷，以免在塗粉底的過程中出現卡粉情況。

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（資料來源：Stylight）