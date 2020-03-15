【橙皮紋】阻你穿短褲Bikini的元兇！未有根治方法　6招保養預防

發現皮膚不平整、隆起，像橘子皮一樣的橘皮組織（Cellulite），好發於大腿、臀部和腹部的皮膚，根據估計，約80~90%的女性都因不同程度的橘皮所苦。橘皮組織雖然不會對健康造成危害，不過如果情況嚴重，外觀的改變會很明顯，並可能成為患者的心理負面影響。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

橘皮組織的數量以及其明顯程度，會受到生活型態、基因、體脂率、皮膚天生的厚度和年紀等影響。（IG@ddlovato）

人人都可能有橘皮

任何體型和體重的人身上都有可能出現橘皮組織，根據美國梅約診所(Mayo Clinic)指出，身體產生橘皮的機制仍不清楚，但是一般認為橘皮與連接皮膚以及肌肉和脂肪的纖維束(Fibrous cords，一種結締組織)很有關聯。

橘皮組織的形成，是當皮膚底下的脂肪囤積，擠壓到真皮，導致皮膚隆起所產生的現象。脂肪擠壓到結締組織時，也會拉扯皮膚，造成凹陷，進而形成外觀凹凸不平的橘皮組織。

橘皮組織的數量以及其明顯程度，會受到生活型態、基因、體脂率、皮膚天生的厚度和年紀等影響，舉例來說，年紀上升時，橘皮會更明顯，因為皮膚也會開始變薄，且失去彈性。

女性容易得橘皮的原因

較不公平的是，雖然人人都有可能有橘皮，但女性出現橘皮組織的機率高達8~9成，但男性卻僅有1成，而且，女性的橘皮組織在外觀上較男性明顯，原因如下：

結構分布不同：上述提到的結締纖維組織，也是造成女性容易得到橘皮的主因之一，因為這種纖維在男性體內通常會呈45度交叉排列，纖維分布較密，使多餘脂肪不容易突出，而在女性身上則呈垂直排列，纖維分布較鬆散，導致脂肪容易擠壓突出，並形成橘皮。再加上女性因為需要生產，在骨盆等部位的脂肪量原本就較多，更容易導致橘皮的產生。

結締纖維組織在女性身上則呈垂直排列，纖維分布較鬆散，導致脂肪容易擠壓突出，並形成橘皮。（Getty Images）

荷爾蒙：荷爾蒙也是影響橘皮的因素之一，不過目前科學無法確定男性荷爾蒙是否有抑制橘皮的效果，或是女性的雌激素會促進橘皮生成。雖然荷爾蒙對橘皮的作用仍不明，但可以肯定的是，脂肪細胞對雌激素和睪固酮(男性荷爾蒙)的反應確實不同，所以有可能使女性更容易形成橘皮組織。

體重與體脂肪：過多的脂肪堆積是形成橘皮的一大因素，不過，一旦形成橘皮，減重雖然可以改善橘皮的外觀，但並無法根除橘皮，因為雖然脂肪雖然減少了，但受擠壓、拉扯的組織並不會因此復原，康乃爾大學威爾醫學院(Weill Cornell Medical College)的皮膚科助理教授－安東尼羅錫(Anthony Rossi)表示：「光是減肥不一定能擺脫凹凸不平的橘皮，解決這些受牽扯的組織才是重點。」

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橘皮的預防勝於治療

根據106年台灣衛生福利部最新修訂的《化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示》中指出，若提到「預防脂肪細胞堆積、減少橘皮組織」等字句，即涉及宣稱療效及誇大，有可能因此受罰。可見橘皮組織確實難以根除，並非一般化妝品就做得到，民眾除了在選購前應該多加注意，更要有預防勝於治療的概念。

而市面上常見標榜消除橘皮的按摩霜，能夠暫時讓皮膚看起來平整，不過多餘的脂肪依然存在於皮膚底下，並無實際減少橘皮的效果，羅錫醫師也表示，按摩霜和其他常見的改善橘皮方式相同，大多都有保濕、保護老化皮膚的功能，雖有預防或短暫改善的效果，但真正消除橘皮的效果其實相當有限。

而市面上常見標榜消除橘皮的按摩霜，能夠暫時讓皮膚看起來平整，不過多餘的脂肪依然存在於皮膚底下，並無實際減少橘皮的效果（Anastasiia Ostapovych/Unsplash））

只要維持健康的體重，橘皮並不會影響人體的健康，因此一般不需要治療。但如果嚴重影響外觀，改善橘皮的手術或治療也有許多選擇，包括冷凍溶脂(Cryolipolysis)、音波治療(Acoustic wave therapy)、其他侵入性手術等，不過，效果通常是暫時性的，可能持續數月至數年就漸漸失去效果，各種治療方式都有其優缺點和副作用，再加上需自費，價格並不便宜，所以民眾事先應充分理解手術內容，並諮詢專業意見。

6招自我改善橘皮外觀

在橘皮形成後，僅能盡量改善其外觀，並無法徹底根除橘皮，雖然有些手術聲稱能去除橘皮，但目前並沒有任何實驗證明其功效，因此預防橘皮產生還是改善橘皮的主要目標，以下提供6種自我預防橘皮產生和惡化的方式（點圖瀏覽）↓↓↓​

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：人人都會有！6招預防並改善橘皮組織】