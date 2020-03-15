朴敏英於新作《天氣好的話，我會去找你》的高中生造型令人眼前一亮，不論是知性幹練的金秘書，還是遭受欺凌的音樂家，纖幼的身段與凍齡外貌便是她能輕易駕馭任何造型的關鍵。

朴敏英纖幼的身段與凍齡外貌一直令人羨慕（IG＠rachel_mypark）

《天氣好的話，我會去找你》講述朴敏英於高中時經歷了家庭巨變和好友的背叛後，個性變得安靜內歛。其後感覺於首爾生活太吃力決定搬回家鄉北峴里，並重遇故人徐康俊因而譜出戀曲。34歲的朴敏英與男主角徐康俊相差8年，即使扮演高中生也毫無違和感。本來已擁有細滑牛奶肌的朴敏英，特地為了營造出高中生那種柔弱纖幼的感覺而減肥瘦身，徹底融入劇中的角色設定。

按圖看朴敏英於《天氣好的話，我會去找你》的凍齡高中生造型：

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朴敏英每天也會喝8杯水，亦會於水中加入紅蔘或檸檬補充營養。（IG＠rachel_mypark）

每天喝八杯水

多喝水有助排走身體廢物，為肌膚補水，改善乾燥問題。另外，朴敏英亦會於水中加入紅蔘或檸檬補充營養。註冊營養師楊蒨珩Stephanie指出，八杯水其實只是一個平均數值，事實上，每人每天所需的水份均有差別。不同重量人士身體每天所需要的水分都不同。若把體重（公斤）x 35（毫升）計算，便可得出自己每日建議飲用量。以一個女性體重55公斤為例，她每天便需要飲用1925毫升的水份。另外，每天攝取的水份亦不宜過量，否則有機會中「水毒」。

除了攝取足夠的水份，朴敏英亦堅持每天敷面膜保養肌膚。她平日以保濕面膜為主，在拍攝前便會改為使用美白面膜，讓肌膚更水潤透亮。

朴敏英每天晚上也會特別針對臉部與頸部的淋巴位置加以按摩（IG＠rachel_mypark）

定期按摩去水腫

朴敏英透露自己屬於容易水腫的特質，所以臉上容易顯得浮腫。所以她每天晚上也會特別針對臉部與頸部的淋巴位置加以按摩，除此之外，她亦會定期到美容院進行全身按摩。於飲食方面，朴敏英亦會多吃香蕉等低熱量與有效去水腫的食物。香蕉含有豐富的鉀質，有效減輕水腫問題。除了香蕉，冬瓜、南瓜、枝豆等食物同樣含有豐富的鉀質，用高鉀質的蔬果代替零食，有效減肥消水腫。

要維持完美身段必須從飲食入手，朴敏英平日以蕃薯、雞胸肉和雞蛋為主食，不過有時為加強瘦身效果，她會採用極端的「蘋果減肥法」。（IG＠rachel_mypark）

「蘋果減肥法」極速瘦身

要維持完美身段必須從飲食入手，朴敏英平日以蕃薯、雞胸肉和雞蛋為主食，不過有時為加強瘦身效果，她會採用極端的「蘋果減肥法」，確保自己能於短時間內瘦下來。「蘋果減肥法」就是連續三天只吃蘋果，而當中進食蘋果的數量卻沒有限制。

「蘋果減肥法」可能會帶來明顯的減肥效果，但並非持久有效的瘦身方法，而且減去的大多是水份。營養師Stephanie表示，其實要成功減肥而不反彈，便應慢慢調節卡路里攝取量。例如，若平日習慣攝取2000卡路里，不能一下子減至每天只攝取1000卡路里，導致身體未能適應而出現健康問題。Stephanie建議除了蘋果外亦要加入一些蛋白質，如烚蛋、豆奶、牛奶等。

按圖看朴敏英更多保養秘訣：