新冠肺炎（COVID-19）已經影響我們的生活數月，口罩、消毒用品成為了我們日常的必需品。 每天上班、外出當然要戴上口罩，做好防護與個人衛生，但口罩的焗促感卻為女生添上額外的煩惱。除了要防範感染肺炎，也怕皮膚變差，更怕暗瘡大爆發。 一個位熱愛研究保養的台灣人氣Youtuber Dr. Ivan 6 劉知岳，便在網上分享了戴口罩時的實用護膚小知識，教大家改善因戴口罩而出現的皮膚問題。

戴口罩已成為我們生活的日常。（louisa_mak@instagram）

長期戴口罩，容易令皮膚出現各種問題, 例如戴口罩可能會引致暗瘡和皮膚炎。因為口罩裡面鎖住了濕氣和溫度，而且戴口罩說話時會令口罩與皮膚產生磨擦刺激，因而令皮膚增加出油量，以及產生發炎情況。除了暗瘡，粉刺、毛囊炎、酒糟性皮膚炎或濕疹也有機會因此出現。

熱愛用科學研究美學的Dr. Ivan，經常在Youtube上分享一些保養心得；近日因明白大家都受到戴口罩而生暗瘡的問題困擾，更分享了以下5招護膚方法，改善戴口罩所引致的皮膚問題。

Dr. Ivan 為大家分享 5招改善因戴口罩出現的皮膚問題。（Dr. Ivan 6@Youtube）

戴口罩護膚​小貼士１：以清爽為原則

現在還沒有踏入夏天，我們的護膚品仍是保濕為主，但Dr. Ivan指，在戴口罩時期，我們的護膚品應以「清爽、舒緩、乾淨」為主。如果大家知道當日需要長時間戴上口罩，就應該比平常護膚更注意清爽度，假如原來是使用滋潤、質地濃厚的面霜，便要換成清爽型的乳液；要是本身已經使用乳液，便改成只使用精華液即可。因為戴上口罩會有「鎖水」的效果；Dr. Ivan介紹大家可採用尿囊素、甘草酸、菊花萃取的護膚產品，又或含有酸性成分，如水陽酸等的護膚品，以改善暗瘡問題，但要注意的是，要是沒有用開酸性產品的人就不要胡亂使用。筆者也採用了Dr. Ivan方法試行，臉上果然再沒有突然爆出「群體粒粒」。

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戴口罩時便不要再化妝、擦防曬，減輕皮膚負擔。（wongtsuiyu@instagram）

戴口罩護膚​小貼士２：口罩區域不要擦防曬

Dr. Ivan也建議被口罩遮蓋的範圍不用再擦防曬用品。因為戴着口罩時，皮膚根本不會直接被太陽照射，而且防曬成分比較複雜，大多是偏油性質地，如果擦在面上再被口罩「焗住」，會令口罩範圍的皮膚容易出現粉刺、暗瘡等問題。

戴口罩護膚​小貼士３：不要再化妝

當然化妝也可省卻了，最多畫上眉毛和眼線便可，看起來已經非常精神; 而且口罩已把大半張臉遮蓋住，底妝還是忍手省省吧。

戴口罩護膚​小貼士４：帶口罩要少說話,減少大動作運動

Dr. Ivan也建議戴口罩時便盡量少講話，因為我們說話的時候，噴出來的口水會大幅度增加口罩內的濕氣、溫度和細菌，而口罩長時間貼着肌膚，也會成為皮膚敏感和發炎的因由，Dr. Ivan更說：「想要少發炎，盡力少發言」而且，戴着口罩便要減少大動作運動，例如是跑步，因為汗水也會讓肌膚產生過敏以及刺激反應。

Dr. Ivan 建議假如皮膚已出現不良狀況，最好避免選擇配戴最為焗促的N95 口罩。（Dr. Ivan 6@Youtube）

戴口罩護膚​小貼士５：回家後立刻清潔臉部

最後Dr. Ivan提醒大家在回家後，一定要立刻進行臉部清潔，徹底清潔面部上的口水、汗水、油脂和看不見的細菌等。假如皮膚已出現不良狀況，最好避免選擇配戴更焗促、悶熱的N95口罩，這會令原來不穩定的肌膚更易出現問題，使用合規格的普通外科口罩會更為合適，以減少皮膚負擔與不適感。

資料來源：Dr. Ivan 6