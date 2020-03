胭脂瘦面減齡先選對胭脂掃　小麥、白皙肌用錯這顏色　面色秒變灰

常言道:「一白遮三醜」,大部份亞洲女性也認為皮膚白皙總比皮膚黝黑的好,但隨著歐美小麥肌當道,不少歐美名星名媛也視曬得一身小麥肌為追求美的目標,於是,不少女性也紛紛仿效歐美的「小麥肌」風潮,曬得一身小麥肌,但當膚色改變後,女生在妝品的選色上也需要作出相應改變,特別想在臉上化一個恰到好處的胭脂妝。

小麥肌女生—宜:偏橙調、深酒紅色的胭脂/忌:粉紅調胭脂

若女生是屬於小麥肌的話,則可選用暖色調為基底的橙調和深酒紅色的胭脂,皆因小麥肌膚色是屬於暖色調,以上兩款色調可達到提亮膚色的效果,中和膚色的暗沉感。偏橙調的胭脂在小麥肌上可做到陽光感重的亮澤妝,深酒紅色調則可達到提亮顯白的效果,同時令整個妝容更有溫暖的感覺。

營造瘦面輪廓妝感的效果:選用蓬鬆型胭脂掃

化妝師Aiko建議女生如想營造瘦面輪廓妝感,可使用蓬鬆型胭脂掃在顴骨位置往鼻翼方向,以斜角型方式掃上胭脂,但同時留意胭脂處要高於鼻翼位置,來自然營造瘦面效果。其次,小麥肌女生在妝容上可以胭脂為重點,眼妝和唇妝可略淡,營造春日活力感覺同時,提亮小麥肌,但不用刻意顯白來達到「Girlfriendable」的自然妝感。

【按下圖】看小麥肌女生上胭脂技巧,要瘦面必留意掃胭脂的角度與位置不可低於……

白皙肌女生—宜:偏粉紅色、淡粉色調的胭脂/忌:黃調為基底的胭脂

白皙膚色女生很容易產生面無血色且蒼白的感覺,但當塗上偏粉紅色、淡粉色調的胭脂後便可以立即有畫龍點睛的效果,整體的氣息也提升不少,更產生一種白裡透紅的紅潤少女感,皮膚白皙的關係,所以是非常適合任何暖色調為基底的胭脂,上妝後的感覺也十分的粉嫩自然。

營造甜美妝感效果:選用圓球型胭脂掃

化妝師Aiko建議皮膚白皙的女生如想營造甜美妝感效果,可使用圓球型的胭脂掃,在蘋果肌上以打圈的方式掃上胭脂,可更精準地營造出圓形胭脂效果,同時更可修飾凹陷下垂的蘋果肌,讓蘋果變得飽滿澎潤,更可愛。如若大範圍塗抹胭脂可以看起來更年輕,而眼妝和唇妝可以挑選同一色調,輕鬆打造讓人想親近的甜美紅潤妝容。

【按下圖】看白皙肌女生上胭脂技巧,要減齡加強甜美感,這樣掃胭脂可修飾凹陷下垂蘋果肌:

