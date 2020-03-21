胭脂瘦面減齡先選對胭脂掃　小麥、白皙肌用錯這顏色　面色秒變灰

現今世代崇尚自然妝感，不少女生也從透薄底妝、簡約眼妝和裸感唇妝入手，卻忽視了胭脂的重要性。胭脂在整體妝容可展現畫龍點睛的效果，但當女生選錯不符自己膚色的胭脂顏色，隨時弄巧成拙毀掉整個妝容，若你不想在心儀的男生面前出洋相，那就要針對自己膚色來挑選合適的胭脂，同時善用上胭脂技巧，達到瘦面和減齡之效，似有還無的自然無害感，足以提亮顯白，讓胭脂成為你臉上的小心機，畫出一個「Girlfriendable」的胭脂妝，大大提升個人親和力，讓人更想親近。

朴敏英可以說是白皙肌女生的代表，那白皙肌女生在挑選胭脂上有甚麼需要注意的地方呢？(ig@rachel_mypark)

常言道：「一白遮三醜」，大部份亞洲女性也認為皮膚白皙總比皮膚黝黑的好，但隨著歐美小麥肌當道，不少歐美名星名媛也視曬得一身小麥肌為追求美的目標，於是，不少女性也紛紛仿效歐美的「小麥肌」風潮，曬得一身小麥肌，但當膚色改變後，女生在妝品的選色上也需要作出相應改變，特別想在臉上化一個恰到好處的胭脂妝。

少女時代的俞利（Yuri）是韓國公認小麥肌的代表，可是她的樣貌卻不輸其他的韓國女星 (ig@yulyulk) 胭脂不但可修飾臉部的輪廓，更可以帶來自然好氣息感，但白皙肌和小麥肌在挑選胭脂和塗抹上又有甚麼分別和需要注意的地方呢？

小麥肌女生—宜：偏橙調、深酒紅色的胭脂／忌：粉紅調胭脂

膚色是屬於小麥肌女生，可以選用偏橙調、深酒紅色的胭脂來增加皮膚的明亮感

若女生是屬於小麥肌的話，則可選用暖色調為基底的橙調和深酒紅色的胭脂，皆因小麥肌膚色是屬於暖色調，以上兩款色調可達到提亮膚色的效果，中和膚色的暗沉感。偏橙調的胭脂在小麥肌上可做到陽光感重的亮澤妝，深酒紅色調則可達到提亮顯白的效果，同時令整個妝容更有溫暖的感覺。

偏橙調的胭脂十分適合小麥肌膚色的女生，圖中筆者手持的是Makeup forever 「Fard a joues 」系列的B306和B302顏色 。 不過，小麥肌膚色的女生就不適合粉紅調的粉嫩胭脂，皆因塗抹上臉後會更顯妝感，更會產生一種格格不入的「紙紮公仔」感，讓臉色顯得灰沉和有骯髒的感覺，女生也可以選用莓果色調的胭脂為打底，然後再塗上偏橙調和深酒紅色的胭脂達到自然的妝感。

營造瘦面輪廓妝感的效果：選用蓬鬆型胭脂掃

選用蓬鬆型胭脂掃可營造瘦面輪廓妝感的效果

化妝師Aiko建議女生如想營造瘦面輪廓妝感，可使用蓬鬆型胭脂掃在顴骨位置往鼻翼方向，以斜角型方式掃上胭脂，但同時留意胭脂處要高於鼻翼位置，來自然營造瘦面效果。其次，小麥肌女生在妝容上可以胭脂為重點，眼妝和唇妝可略淡，營造春日活力感覺同時，提亮小麥肌，但不用刻意顯白來達到「Girlfriendable」的自然妝感。

【按下圖】看小麥肌女生上胭脂技巧，要瘦面必留意掃胭脂的角度與位置不可低於……

白皙肌女生—宜：偏粉紅色、淡粉色調的胭脂／忌：黃調為基底的胭脂

白晢肌女生，建議應選偏粉紅色和淡粉色調的胭脂，因可增加血色感

白皙膚色女生很容易產生面無血色且蒼白的感覺，但當塗上偏粉紅色、淡粉色調的胭脂後便可以立即有畫龍點睛的效果，整體的氣息也提升不少，更產生一種白裡透紅的紅潤少女感，皮膚白皙的關係，所以是非常適合任何暖色調為基底的胭脂，上妝後的感覺也十分的粉嫩自然。

皮膚較為白皙的女生基本上任何色調的胭脂顏色也十分的適合，但粉紅色系的胭脂可更易營造甜美紅潤妝容 不過，皮膚較為白皙的女生膚色也是偏向冷色系，挑選胭脂的顏色時也盡量要避免選擇深酒紅色調或是黃調為基底的胭脂，皆因以上兩種的胭脂上臉後，更會加重面無血色感，無助突顯好氣息，更會令皮膚失去原有的光澤明亮感。

營造甜美妝感效果：選用圓球型胭脂掃

選用圓球型胭脂掃可營造甜美妝感效果

化妝師Aiko建議皮膚白皙的女生如想營造甜美妝感效果，可使用圓球型的胭脂掃，在蘋果肌上以打圈的方式掃上胭脂，可更精準地營造出圓形胭脂效果，同時更可修飾凹陷下垂的蘋果肌，讓蘋果變得飽滿澎潤，更可愛。如若大範圍塗抹胭脂可以看起來更年輕，而眼妝和唇妝可以挑選同一色調，輕鬆打造讓人想親近的甜美紅潤妝容。

【按下圖】看白皙肌女生上胭脂技巧，要減齡加強甜美感，這樣掃胭脂可修飾凹陷下垂蘋果肌：