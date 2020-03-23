35歲「最強童顏」楊丞琳，近日趁母親63歲生日時，特意為她送上蛋糕慶生，更與網民分享與母親摟肩搭背的同框照，楊媽媽保養得宜的樣貌簡直與楊丞琳的樣貌毫無二致的，網民更大讚這對母女檔是完美演繹「有其母必有其女」這句說話，不過娛樂圈「高顏值母女檔」又豈止楊丞琳與其母親呢？

近日，楊丞琳在網上曬出與63歲母親合照，從照片看來楊媽媽與楊丞琳一樣，都是擁有一副童顏 (ig@rainie77)

俗語有云：「男人四十一枝花，女人四十爛茶渣。」女性的容顏總比起男性更易顯得比實際年齡大，即便男性看起來有點老態，但卻常被人演繹為「男人味」或成熟的味道，而只要女性的臉上出現皺紋、黑眼圈或眼袋等，便被人稱為蒼老等，需要「進補」一下，所以當女性步入花甲之年，仍被人大讚保養得宜的，真是少之又少了，不過娛樂圈卻意外出現以下三對「高顏值母女檔」，令人不禁說聲：「超強的基因，統統都遺傳到下一代了？」

「最強童顏」楊丞琳與其63歲母親

楊丞琳與母親的樣貌十分相似，也是擁有一雙明亮且水汪汪的圓眼 (ig@rainie77)

現年35歲的楊丞琳與音樂才子李榮浩結婚後，很想擺脫「可愛教主」的稱號，但原來她的童顏樣貌是遺傳自其母親超強的「童顏基因」。現年63歲的楊媽媽皮膚看起來仍像輕熟女般明亮白皙，不是人人可以駕馭的「眉上瀏海」，她卻可以輕鬆駕馭而毫無違和感，更顯得比實際年齡年輕。

楊丞琳自小與母親相依為命，與母親的感情十分好 (WEIBO@楊丞琳) 其實楊媽媽自楊丞琳14歲的時候與丈夫離婚。但丈夫卻因理財不善以致欠下巨額貸款，她卻不幸成為貸款的擔保人，一路以來媽媽含辛茹苦照顧她們兩姐妹，可幸楊丞琳當紅後，花了2年的時間捱過當時最黑暗的時刻。雖然捱過苦澀的經歷，現在仍能保持活力童顏，外貌沒有被生活摧殘。

+ 9 + 8 + 7

「大馬女神」林明禎與其53歲母親

「大馬女神」林明禎與其53歲母親，也是一樣擁有商挑的身材 (ig@minchen333)

現年29歲的「大馬女神」林明禎，擁有甜美的樣貌 (ig@minchen333) 29歲的「大馬女神」林明禎憑著甜美可愛樣貌配上火辣惹人身材，剛在台灣出道的時候，便火速成為不少宅男心目中的女神，更因在2017年拍攝香港出產的電影《救殭清道夫》而為香港人所熟識。

當粉絲每日都關注女神的動向時，林明禎與家人一同旅遊時，上傳一家人的享樂照，有網民發現她53歲的母親看起來卻似30多歲的熟女，更同樣與女兒林明禎一樣，擁有深邃的大眼、瓜子小臉和高挺的鼻子，完全看不出是一位曾生過四位子女的女人，甚至與林明禎同穿一款服裝，也能輕鬆的駕馭，53歲卻保持少女身材和樣貌真是讓人驚嘆，難怪林明禎既有着一副火辣惹人身材又有甜美樣貌，原來也是遺傳自她的母親。

+ 7 + 6 + 5

倪晨曦（Elva）與其62歲母親

早前，倪晨曦（Elva）的62歲母親前往美國參選《2019全球辣媽大賽》更獲得優雅組的冠軍 (ig@misselvani)

人稱「瑜伽女神」的倪晨曦（Elva）一向以「樣靚身材正」見稱，但原來女神的完美身材和樣貌全是遺傳自母親優良的基因。早前，她62歲的母親前往美國參選《2019全球辣媽大賽》，在云云的參賽者當中倪媽媽獲得優雅組的冠軍，她在台上展現優雅的舞技同時，讓人不禁回想起倪晨曦在2006年參選國際中華小姐時的比賽情況，當時女兒雖無緣晉身三甲位置，不過母親卻意外幫女兒達成選美的夢想，更連獲評審大讚風韻猶存，吸引力不輸年輕的一輩。