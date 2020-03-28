在新冠肺炎疫情底下，戴口罩已成為生活必需的一部分。但長期戴口罩的日子，令皮膚差了不少，嘴唇也變得繃緊又乾燥。說話時嘴唇不斷和口罩產生磨擦的傷害，加上因戴口罩「怕麻煩」而少了飲水，嘴唇就更易會有乾裂的情況，死皮、唇紋也像愈來愈多。 以下就為大家帶來2招簡易家居護唇大法，只要使用家中的物品就可DIY出護唇法寶，不花錢就可重拾滋潤柔軟的雙唇！

每天戴口罩除了讓皮膚變差之外，其實嘴唇也會變得乾燥又繃緊。

方法1: 熱敷法

熱敷法最大的好處，就是更輕鬆又不刺激地幫助嘴唇的死皮脫落。

熱敷法最大的好處就是更輕鬆地幫助嘴唇的死皮脫落，身體缺水或者乾燥都很容易造成嘴唇起屑或者脫皮的現象，很多人會忍不住用手去撕走死皮或者用牙咬去死皮，但這樣很容易讓嬌嫩的雙唇出血或變紅腫。其實簡單地用毛巾熱敷就可以把雙唇的老化角質和死皮濕潤軟化，然後再用棉花棒幫助死皮脫落，就可輕鬆去除死皮令雙唇重拾柔軟細緻，而且整個方法十分簡單快速，更可沖涼時順道進行熱敷法護唇，懶女生就最適合不過了。

熱敷法使用工具：

使用工具：毛巾+棉花棒+潤唇膏

按圖看熱敷法步驟：

方法2: 凡士林護唇法

用凡士林或者潤唇膏厚敷嘴唇可以減淡唇紋，並讓雙唇變得更加水潤。

唇部去角質產品其實也可以自己D.I.Y，用天然的蜜糖及砂糖混合製成護唇磨砂，輕輕去除死皮角質同時也可滋潤唇部的肌膚。去完角質後再用凡士林或者其他潤唇膏厚敷嘴唇，可以讓雙唇變得更加水潤，唇紋也會因此減少，你會發現戴口罩時唇部乾裂的感覺減輕，重拾柔軟有光澤。

凡士林護唇法使用工具：

使用工具：砂糖或唇部磨砂+棉花棒+凡士林+保鮮紙

按圖看凡士林護唇法步驟：

+ 3 + 2

謹慎選用安全天然的潤唇膏

潤唇膏對於唇部的日常護理也十分重要，筆者習慣晚上睡覺前厚塗一層潤唇膏，第二天嘴唇就會變得水潤。既然是經常使用的叔護膚品就更要小心留意產品成分。最近消費者委員會就測試了市面上45款潤唇膏，發現八成樣本檢出含有潛在有害的礦物油物質MOSH和MOAH，當中MOAH更可能含有致癌物質。女生在挑選潤唇膏品牌時，可以參考以下9款沒有被檢出含有MOSH和MOAH的潤唇膏。

按圖看9款不含致癌物質的潤唇膏：

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策劃： Alice Chow, Shaleen Chen, Tuski Liu

攝錄：Kidman Jim, Bowen Chung, Emma Leung

化妝師: Maki@Benefit Cosmetics

剪接：Emma Leung