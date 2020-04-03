【毛巾減肥法】日本醫生創大熱居家運動﹗躺着5分鐘就能減肚腩？

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，各國也相繼實施限制出入境的措施，當中英國和意大利也緊急全面封城，限制居民外出來轄制感染的人數。新冠肺炎來勢洶洶，香港確診人數更大幅上升，即便放假想輕鬆一下或運動，呼吸大自然的味道，也不敢貿然外出。當健身室暫時不能開放，在家工作（WFH）或放假時，不仿參考日本醫生推薦的居家運動「毛巾減肥法」，活動筋骨的同時，又可以達到減肥瘦身的功效。

TWICE的Momo擁有令女生仰慕的小蠻腰 (ig@momojype)

不論在家工作或平日上班，也是安坐位置專心工作，腹部贅肉變得愈來愈厚重，即便是躺着玩手機也看見小腹突起，真是令人倍感氣餒，加上現今新冠肺炎肆虐各地，外出運動也不太合適。

第一步：將毛巾捲成圓柱狀

毛巾是每個女生家中都必定擁有的物件 (《DOCTORS》劇照)

醫生福辻銳記（Toshiki Fukutsudzi）指出第一步便是把毛巾捲成骨盤枕的形狀般 (YOUTIBE@Health & Beauty) 福辻銳記醫生（Toshiki Fukutsudzi）指出「毛巾減肥法」居家運動只需要自製一個浴巾枕，首先，將兩條浴巾對疊捲成圓柱狀，長約40cm、寬10cm，而捲毛巾的時候謹記每一摺都需要捲實，然後用繩索固定，便成浴巾枕。每天利用浴巾枕做一個動作，只需要花5分鐘，大約訓練30天就能擺脫腹部脂肪，練成如明星般的葫蘆腰外，還可以同時改善走路儀態、拉直脊椎的肌肉和強化腰背力量。

第二步： 運動需躺在平坦地方進行

日本大熱「毛巾減肥法」也是一個家居運動的系列 (COFFEE YOGA EP11 截圖)

第二步：把毛巾枕放在臀部附近，位置約腰部下方 (YOUTUBE@Health & Beauty) 盡可能選擇在地板上進行這項運動，因為柔軟和不平坦的地方，例如：床上或梳化上都是沒有任何的效果。若女生擔心地板在做運動時不太舒適的話，建議可加上瑜珈墊，坐在墊上，再把毛巾放在腰部下方和臀部附近。

第三步：身體慢慢平躺，把毛巾枕置於肚臍的正後方

倪晨曦平日也會在家中進行運動 (ig@misselvani)

毛巾減肥法是十分著重毛巾擺放的位置是否正確 (YOUTUBE@Health & Beauty) 輕輕的躺在瑜珈墊或平坦的地方後，雙腿伸直，將已捲好的毛巾放在身體脊椎中間的後背位置，正是肚臍的正後方。留意一定要置於正確位置，否則令肌肉受傷。

第四步：雙腿伸直並保持約20-25cm的距離

現時疫情嚴峻，不適合外出進行活動，最好便是留在家中進行日本大熱「毛巾減肥法」 (ig@selenaleelalee)

將毛巾擺放在正確位置後，慢慢地躺下便可 (YOUTUBE@Health & Beauty) 運動的姿勢預備好之後，兩腳跟之間需要保持約20至25cm 的距離，兩腿伸直分開，距離應是與肩同等的寬度，腳的大拇指應指向彼此，呈現內八的姿勢。在進行姿勢擺放的同時，記得不要動到上半身，因為可運用腰部的肌肉。

同時，日本醫生福辻銳記（Toshiki Fukutsudzi）表示因將毛巾放在腰下時，會讓原本打開的骨盤出現閉合的狀態，而下沉的內臟更會因而被提拉起來。

第5步：手掌向上伸，掌心一面向下

第5步：手掌向上伸，掌心一面向下 (YOUTUBE@Health & Beauty)

接下來，手臂伸直，緊貼在地板或瑜珈墊上，手掌心向下，兩手小指頭互相碰觸。這時身體應該會慢慢地呈現拱起來的姿態，保持這個姿勢5分鐘。須注意手部、腿部和毛巾擺放的位置是否正確。一開始可能會力不從心，要維持5分鐘或許有困難，建議可以先維持2至3分鐘。最後起來時，須轉向側身，用手撐起，避免弄傷肌肉。

運動必須量力而為，減肥效果因人而異，建議先咨詢專業意見。

接下圖看更多「毛巾減肥法」的重要提點：

健身教練：毛巾運動可讓體態變得更有曲線美

雖然節目聲稱只要懂得利用毛巾並持續運動便可以令腰圍減7cm，塑造出瘦腰效果。但根據2017年香港十大傑出健身教練梁子雋Leo的專業意見指出，「毛巾減肥法」是透過簡單的動作進行伸展，矯正骨盆位置，從而改善因慣性姿勢所造成的體態問題例如寒背、圓肩等，並由日本醫生 Toshiki Fukutsudzi 所發明，利用簡單工具進行伸展，調整身體姿勢。

Leo專業意見指出，理論上，「毛巾減肥法」可以透過當中的伸展運動讓體態變得更有曲線美，但能否有效擺脫脂肪，就有待商榷。他建議最好可以透過伸展配合正規運動例如心肺訓練或高強度間歇性訓練來達到減脂效果。

資料來源：A Japanese Method to Lose Weight Using Only a Towel，日本節目