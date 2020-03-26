逃稅事件讓范冰冰的形象幻滅，對事業大為影響，故其後亦鮮有亮相於熒幕前，加上與李晨宣告分手也讓她受打擊；即使如此，她亦不忘在社交平台分享不同的美妝資訊，成為女生們的參考對象。 日前，范冰冰就於社交平台發佈了一條短片，而網民對她的頭髮狀況產生了不同的討論。

范冰冰就於社交平台發佈了一條短片，而網民對她的頭髮狀況產生了不同的討論。（范冰冰微博影片截圖）

新冠肺炎肆虐，工作時間以外，不少女星都選擇留在家中，范冰冰亦然。早前，她就於微博上載影片，從影片中看到范冰冰以素顏出鏡，網民理應將焦點落於她的素顏樣貌之上，不過范冰冰卻於影片中不停撥頭髮露出油笠的髮絲，更自爆自己已連續7天沒洗頭：「沒有洗頭的第七天，感覺還能再堅持堅持！」，網民就此紛紛寫下留言稱：「通過屏幕看出了滿滿的油」、「女明星可以一個星期不洗頭？」、「沒洗頭也是美女！」等。

【按圖看】你又看得出范冰冰已連續7天沒有洗頭了嗎？

雖然未必人人接受到連續多天不洗頭，但其實這也不是范冰冰首次向大眾公開指自己沒洗髮，曾接受媒體訪問時回答自己嘗試過多少天沒洗頭的問題時，她就直指這是她的護髮秘訣之一。

護髮秘訣一：不會每天洗髮

范冰冰不愛洗頭，有時候8至10天才洗頭。(GettyImages)

范冰冰指：「說出來已是一條有味道的回答，有時候可能8天，有的時候10天。」她更分享指厚重的髮量讓她覺得每天洗髮加吹乾十分費時，亦會佔用敷面膜的時間，加上本身不是屬於出油的髮質，故並不愛洗頭。同時，也認為頭皮也是皮膚的一部份，若每天洗走了保護的油脂，髮質亦會變差，沒有天天洗髮的必要。

而根據頭髮生物學家、髮型用品品牌ÉvolisProfessional首席科學家Dominic Burg的說法，的確不應每天洗髮，因為過於頻密洗髮，可洗掉維持頭髮滋潤度的天然頭油，不但讓髮質變得乾早，更容易讓細菌和真菌滋生，形成發炎等現象。對於洗髮的次數，他則建議每週可清潔約2至3次，以去除多餘的皮脂便可以了。

護髮秘訣二：護髮素當髮膜

范冰冰於洗髮前會先將大量的護髮素塗於乾髮上。(GettyImages)

對於頭髮保養，范冰冰亦有另一獨門秘訣，她於洗髮前會先將大量的護髮素塗於乾髮上，然後當成髮膜使用，敷大約10分鐘後用清水沖淨，然後才開始進行洗頭步驟。范冰冰使用護髮素與洗頭水的次序或許與平日認知的有所不同，不過，法國護髮品牌KÉRASTASE的藝術總監Nina Dimachki也建議可先護髮後才清潔頭髮，先用護髮素、後用洗頭水的洗髮方法可為頭髮注入營養，改善毛燥髮質，亦不會令頭髮出現扁塌的情況。

護髮秘訣三：按摩頭皮

范冰冰會於洗髮的過程中按摩頭皮。(GettyImages)

在洗髮的過程中，范冰冰十分注重按摩頭皮的方式，會先把洗頭水在手上搓出泡沫才塗於頭髮上，然後利用手指腹最軟的位置輕輕按壓頭髮約5分鐘才會用沖洗。及後，亦避免使用過熱的風力吹乾頭髮，以免髮質受損。

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（資料來源：Refinery29, Byrdie）