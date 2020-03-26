新冠肺炎肆虐，全球呼籲避疫留家盡量減少受感染的機會，網購成了我們補給生活日用品的重要平台，各大美妝品牌亦趁機推出網店快閃優惠，成為了節日優惠以外難得的大減價機會，當中更包括品牌皇牌產品、人氣斷貨王、搶手新品，有的更設免運費。筆者嚴選多套抵買的皇牌套裝供女生們參考，如果當中有你向來愛用的好物，絕對是入手的好時機﹗

Armani Beauty：趁「低」吸納大熱斷貨王

設計師電光藍氣墊精華粉底套裝 售價﹕HK$630（價值HK$716） 設計師電光藍氣墊精華粉底 14g／極致再生水精華10ml／電光藍氣墊限量美妝袋（Armani Beauty）

限量版迷你絲絨啞亮唇釉套裝 售價﹕HK$520（價值HK$1,300） （自然柔霧系列 #102, #206, #415 & #524）4 x 4.5ml／輕盈濃黑全效睫毛液 2ml／雪凝光亮肌定妝噴霧 10ml（Armani Beauty） 自ARMANI Beauty新出電光藍氣墊粉底後，旋即成為網店No. 1 Best Seller，網店推出套裝優惠，光以電光藍氣墊粉底的貨裝價錢，便可擁有迷你再生精華水及化妝袋，雖不算砍價，但這可是搶手貨啊﹗還有限量版迷你絲絨啞亮唇釉優惠套裝，包含向來大熱的斷貨色，絕對是難得趁「低」吸納人氣產品的好時機﹗溫提：買滿HK$500可免運費，相信無難度﹗

【按圖看】Armani Beauty更多減價妝品：

Shu urmera植村秀：皇牌潔顏油限定套裝約7折

日本匠心限定 ultime8 黃金琥珀潔顏油套裝 優惠價HK$860（價值 HK$1,214）：日本匠心限定 ultime8 黃金琥珀潔顏油 450ml／ultime8 黃金琥珀潔顏油 50ml／ultime8 黃金琥珀精華水 50ml／水潤隔離防曬底霜 7ml（Shu uemura）

購買任何3款套裝以上，可額外獲贈4件禮品套裝及限定化妝袋（價值HK$640）：限量版化妝袋／ultime8 黃金琥珀潔顏油 50ml／細緻毛孔潔顏泡沫 50ml／ultime8 黃金琥珀緊緻眼唇霜 5ml／迷你無色限柔霧唇膏 1g（Shu uemura） Shu uemura的潔顏油是橫掃日本多個美妝排行榜的人氣產品，亦是品牌的皇牌系列，當中有6款，而ultime8 黃金琥珀潔顏油正是皇牌中的皇牌。含山茶花精油，標榜卸妝後毋需重複潔面都可以達潔淨效果，可節省購買潔面產品之餘，產品同時有全面修護及緊緻彈性之效。Shu uemura植村秀網店新推出多款潔顏油套裝，ultime8 黃金琥珀潔顏油用家不要錯過「日本匠心限定 ultime8 黃金琥珀潔顏油套裝」，接近7折發售。其他皇牌產品還有武士刀眉筆、petal 55粉底掃，都有推出限定套裝。買滿HK$500即可免運費。

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LANCÔME：皇牌小黑瓶限定套裝低至半價

GÉNIFIQUE小黑瓶30ml套裝 優惠價HK$725（價值HK$1,450）：GÉNIFIQUE小黑瓶30ml／GÉNIFIQUE小黑瓶7ml 4件／GÉNIFIQUE小黑瓶1ml 2件（LANCÔME）

提到LANCÔME，必要想起皇牌小黑瓶精華，這支抗衰老精華強調改善肌膚因年齡、生活習慣、環境而失衡的狀態，補充養份，改善缺水、細紋、粗糙、暗沉等問題。此套裝以一支30ml貨裝價錢便可多得4件7ml及2件1ml的迷你裝，共30ml，變相半價﹗

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