捲髮器教學｜用直髮夾有秘訣　專家教你5招　在家造型輕鬆上手

別再說捲髮棒、直髮夾很難用！看完這篇，無論長短髮，想擁有浪漫捲髮再也不是夢，自己在家就能輕鬆打造。

浪漫的波浪捲髮是許多女孩心目中的夢幻髮型，但完美的捲度和彎度，有時候並不是髮型師可以燙出來的，這也是為什麼許多人拿著雜誌上的照片去髮廊，卻無法複製相同的髮型出來，因為有很多造型其實都是用直髮夾、捲髮棒等工具做出來的。

然而，能稱得上捲髮器達人的人少之又少，尤其對於新手來說，用捲髮器自己捲不但怕燙到自己，還需承擔頭髮變成「鳥窩頭」或「金毛獅王」的風險。看到這裡已點頭如搗蒜的你，請立刻把這篇收藏起來吧！