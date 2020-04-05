不知道大家有否注意到身邊很多纖瘦的女生都會有雙下巴的問題，不管是肥胖還是瘦削身形，雙下巴就像「小強」一樣頑強，生生不息，特別是拍照的時候，煩人的雙下巴就會出來凑熱鬧，不但嚴重影響外觀，還會超級顯老！日本電視節目《この差って何ですか？》就請來了專家為大家解構雙下巴的形成原因，原來除了肥胖之外，錯誤的姿勢也是主因。

煩人的雙下巴不但嚴重影響外觀，還會超級顯老，是女生大忌！(《この差って何ですか？》截圖)

形成雙下巴的三個主因

節目街訪了不少日本女生，原來很多女生都有雙下巴的苦惱，即使減肥身體瘦下來了，但雙下巴一樣存在。因此節目邀請了「WOVE Clnic」中目黑分部的院長中瀨義子來為女生們分析形成雙下巴的三個主因。原來雙下巴除了因為肥胖令臉部脂肪增加之外，女性隨著年齡增長出現衰老問題，同時導致皮膚鬆弛，就會形成雙下巴。

節目邀請了「WOVE Clnic」中目黑分部的院長中瀨義子解構雙下巴的成因。(《この差って何ですか？》截圖)

雙下巴問題逐漸年輕化

中瀨義子又指出現時愈來愈多年輕女性出現雙下巴，最大原因就是生活習慣和姿勢不正確而引致。不少年輕女性都有脖子前傾的問題，特別是上班要經常使用電腦、駝背的女生和低頭族，她們會不自覺地把頭部和頸部向前伸，養成了姿勢不良的習慣。中瀨義子強調正常人如果從側面看的話，耳朵和肩膀應該要成一條直線，但是長期低頭或者有駝背問題的女生，側面看會發現她們的耳朵比起肩膀更向前一點。

按圖看錯誤姿勢展示圖：

必學2招減雙下巴懶人法

人的頭部大約有30組的肌肉連接到頸椎位置，如果習慣長期低頭和脖子前傾的話，就會引致部分肌肉變得鬆弛而下垂，從而形成了雙下巴。不過中瀨義子就提出了兩個方法教大家消滅煩人的雙下巴，做法十分簡單！

長期低頭和脖子前傾會引致部分連接到頸椎位的肌肉鬆弛而下垂，從而形成雙下巴。(《この差って何ですか？》截圖)

毛巾操

睡前只要花10分鐘的時間躺在床上完成這個毛巾操，就可以矯正脖子前傾的問題，而且長期堅持的話還可以練成挺胸的習慣，對駝背的女生十分有幫助，最近留在家居就可以多做這個毛巾操了。

按圖看毛巾操步驟：

養成正確的走路姿勢

很多女生在走路的時候都會不自覺地駝背，從而導致脖子前傾的問題日益嚴重。中瀨院長指出其實正確的走路姿勢除了要挺胸之外，眼睛應該稍微向上望，然後手部屈曲前後擺動，就可以改善駝背和脖子前傾的問題了。

按圖看正確走路姿勢：