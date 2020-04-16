在新型冠狀病毒肺炎COVID-19的影響下，戴口罩是其中一樣自保的抗疫行為。戴上口罩後，只露出眼部以上的部份，故一個深邃立體的眼妝絕對是妝容的重點。 鄭秀文（Sammi）近日則分享了她的不溶眼線秘訣，值得女生們參考，應用於口罩妝容中。

鄭秀文留家運動，其不溶眼線竟引起網民的好奇心。(sammi_chengsauman@Instagram)

近日疫情肆虐，鄭秀文都選擇留在家中運動，更指自己是為了健康與增強抵抗力，以達抗疫之效。鄭秀文曾於社交平台指自己非常貪靚，偶爾做運動時也會畫眼線，讓自己看起來更精神，不過就絕對不會塗上粉底，務求令皮膚徹底爆汗。從她分享的影片中看到，眼線卻沒有因爆汗而溶掉，令網民對眼線的防水能力感到震驚，並紛紛留言詢問鄭秀文有關眼線筆的資料。

鄭秀文偶爾做運動時也會畫眼線：

Sammi 眼線膏配小工具 又貼又幼唔易溶？鄭秀文便因應詢眾要求拍片分享自己平日畫眼線的小技巧，比起眼線液與眼線筆，她更愛選用快乾、防暈的眼線膏。一般來說，眼線膏需配合眼線掃才能畫出細緻的妝效，不過鄭秀文卻認為眼線掃的掃毛較軟身，亦難以控制，故她會使用一枝已沒有墨的眼線筆來代替眼線掃，先抹乾淨筆頭位置，然後沾上眼線膏畫出眼線。

雖然鄭秀文表示未知這方法能否讓眼線妝效變得持久，始終不同膚質也會影響畫出來的效果，但她卻認為這方法絕對比較容易控制，建議女生們都可一試。

口罩妝容又怎能單靠持久眼線？不同女星均有分享過她們化眼妝的技巧，非常實用！

蔡詩芸 － 自然大地色眼妝

蔡詩芸早前透過Youtube Channel分享她的保養步驟以及日常妝容。(dizzydizzo@Instagram)

蔡詩芸於早前轉戰Youtube，不時都會在其Youtube Channel分享生活點滴，近日就拍攝了一條影片分享她的保養步驟以及日常妝容，當中更見王陽明入鏡放閃，指蔡詩芸的妝容都是由他親自教授，逗得蔡詩芸哈哈大笑。

王陽明入鏡，逗得蔡詩芸哈哈大笑。（The Sundizz Show@YouTube截圖）

眼妝部份，蔡詩芸指由於是日常妝的關係，故傾向選擇自然的裸色或大地色系眼影，先使用大眼影掃沾取裸粉色眼影並掃於眼窩位置，其後將裸色眼影塗於雙眼皮位置，打造深邃輪廓。繼而以深咖啡色眼線筆畫上內眼線，同時利用睫毛夾將睫毛夾彎，再塗上睫毛打底液與睫毛液。不過，她則分享，由於不希望眨眼睛時有機會發生弄髒眼周的情況，自己只會將睫毛液塗刷於上睫毛，不塗下睫毛。

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劉佩玥 － 注重「下眼」部份打造無辜感

劉佩玥曾於Youtube Channel分享日常妝容。(arryuu@Instagram)

劉佩玥曾與化妝師Angela Shum一同拍攝日常妝容的影片，她則建議女生們可於化眼妝時，先用裸色或接近皮膚顏色的眼影先在眼窩上作打底之用，便能呈現更立體的妝效，隨後會選擇啡色眼影畫於眼尾與眼頭、粉紅色眼影塗於眼皮中間位置，也會畫下眼線，再利用斜角眼影掃將深咖啡色眼影畫於下眼尾，及將帶珠光香檳色眼影塗於眼頭，讓眼睛整體變大。

劉佩玥更分享自己會利用咖啡色的眼線液與眼線膠筆畫眼線，眼線液用於內眼線，而眼線膠筆則用來推開眼線，更指自己喜歡畫出向下垂的眼線，以營造無辜感。最後夾睫毛與塗上睫毛液。

倪晨曦 － 畫眼線鏡子放下巴

倪晨曦曾分享過一條「女生要學懂的化妝小竅門」影片，內容簡單易學。misselvani@Instagram)

分享瑜伽教學以外，倪晨曦都會分享美妝影片。她曾發佈過一條「女生要學懂的化妝小竅門」影片，內容簡單易學，對於不擅長化眼妝的女生甚有幫助。

例如遇上眼影不上色的情況，倪晨曦則分享可先在眼皮位置塗上裸色眼影作打底之用，其後所使用的眼影將會更顯色。畫眼線時，亦可將鏡子放於下巴位置，向下望會比較不容易失敗；至於睫毛方面，可先利用風筒吹熱睫毛夾約10秒才夾睫毛，透過熱力營造彎曲且根根分明的睫毛。