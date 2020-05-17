黑頭貼拔起的竟然不是粉刺？分析長粉刺的4大原因及改善方法！

許多民眾誤以為鼻頭上密密的小黑點是粉刺，於是把專用貼布往鼻頭一貼，再「唰」一聲撕掉許多小黑點，希望能將改善粉刺問題，但其實這樣就是清掉粉刺了嗎？食藥署表示，其實那些黏在貼布上黑黑、白白的小東西，大部分是皮脂管絲，而非粉刺！

鼻頭上的小黑點其實不盡然全是粉刺，有些是皮脂管絲，主要是毛孔內正常分泌出的油質堆積成固狀，加上空氣中的油容易髒汙、日曬等，產生的過氧化物形成黑色沉澱。擠壓此類黑點時，會有細細的油脂冒出來，這些粉刺是看不見開口的，不易透過鼻貼布拔除。因此，從鼻貼布拔出滿滿的茂密白頭，多半都是皮脂管絲。

【相關文章．按圖放大率先預覽】【新冠肺炎】帶口罩勿化妝？ 5個皮膚科醫生建議：不要搽太潤▼▼

+ 5 + 4 + 3

長粉刺的4大原因： 1）角質代謝不完整 2）表皮菌落失衡 3）荷爾蒙失調 4）身體發炎機制

大部分的粉刺問題是肇因為「角質代謝不完整」。肌膚的代謝機制為28～35天，若因PM2.5或彩妝、防曬品使用不當，沒有好好地卸妝、清洗、保養，老廢角質卡在皮膚表層，角質代謝異常，就會讓粉刺、痘痘獲得生成機會。

使用鼻貼布去除粉刺 須留意使用時間與次數

曾有民眾用鼻貼布遮鼻子上的點點，周圍肌膚因反覆撕貼造成破皮受傷，嚴重時還可能導致皮膚炎，引起細菌感染，造成痘痘的產生。因此，若要使用鼻貼布，建議一星期使用一次為宜，每次不超過15分鐘喔。

此外，當皮膚有皮膚曬傷脫皮、皮膚受傷、紅腫、有傷口、青春痘（面皰）、皮膚過敏，或具有敏感型肌膚、濕疹、臉部乾燥等情形，或曾對貼布或絆創膏，易發生過敏、產生刺激反應者，都不宜使用。

沒有好好地卸妝、清洗、保養，老廢角質卡在皮膚表層，角質代謝異常，就會讓粉刺、痘痘獲得生成機會。（GettyImages）

可使用A酸產品 以減少粉刺堆積

民眾如果想去除粉刺或抑制粉刺產生，平時可以利用去角質的方式，將老厚角質層去除，一般市售去角質商品或痘痘專用洗面乳都含有「A酸」成分可以抗老化、溶解角質作用，比較不容易產生堆積問題，也比較不容易產生粉刺及痘痘。此外，擁有充足的睡眠、保持愉悅的心情、適當補充水分、均衡的飲食、適當的運動，少吃高熱量的油炸物食物或是麻辣火鍋，都可以改善粉刺與痘痘問題。

【相關文章．按圖放大率先預覽】【化妝品冷知識】碎粉用途不只定妝！六個小貼士：眼睫毛打底膏？▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】