今年35周年賞—崇光感謝祭（Sogo Thankful Week 2020）受新冠肺炎 （COVID-19）疫情和限聚令的影響，將於即日起至6 月18日分三個階段推出重磅折扣優惠，感謝祭優惠期比以往延長近兩個月。各大美妝品牌為刺激消費，已陸續推出優惠套裝和勁量減價折扣，更為新冠肺炎疫情關係，推出網上折扣優惠和送貨服務，滿足蠢蠢欲動想入手轉季護膚品和化妝品的妳。 不過面對眾多美妝品牌所推出套裝護膚品和「折上折」優惠活動，不少女生也為了享受最多的優惠而「湊數」，忽略應事前做好美妝產品的資料搜集，想要在SOGO感謝祭買得精明又能享受最大的折扣優惠，不妨參考以下已整理的各大美妝品牌之皇牌必入手產品和重點折扣美妝品。

今年35周年賞—崇光感謝祭（Sogo Thankful Week 2020）受新冠肺炎 （COVID-19）疫情影響，宣佈由分階段推廣活動，為期接近兩個月。(ig@sogohongkong)

「SOGO 35周年賞」：Sogo Thankful Week 2020將分為以下三個階段進行： 第一階段： 即日至5月21日 第二階段： 5月22日至6月4日 第三階段： 6月5日至6月18日

Sogo Thankful Week 2020 （35周年賞：崇光感謝祭）Part 1 （5月15日至5月21日）精選皇牌產品套裝優惠：

Kiehl's皇牌金盞花系列【近6折入手】：夏季治癒、鎮靜暗瘡聖手

Kiehl’s皇牌金盞花護膚套裝 （增量裝）：建議零售價：HK$875 (價值：HK$1,440)，崇光銅鑼灣和尖沙咀店Kiehl’s專櫃有售 (Kiehl’s)

Kiehl’s皇牌金盞花護膚套裝（增量裝）：建議零售價：HK$875 (價值：HK$1,440)，崇光銅鑼灣和尖沙咀店Kiehl’s專櫃有售

1.金盞花植物精華爽膚水 (500ml) 2.金盞花修復精華面霜 (50ml) 3.金盞花深層潔面泡沫 (30ml) 4.金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 3件 5.醫學維C淡斑精華 (4ml) 6.金盞花修復精華面霜 (7ml) 7.金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 (14ml) x 2件 8.限定化妝袋乙個

Kiehl's金盞花系列是品牌當中的皇牌系列產品，更常成為不少女生夏天轉季護膚品的首選之一，天然萃取的金盞花可鎮靜和紓緩肌膚的各種不適，特別夏天到來又要戴上口罩，皮膚很容易長出粉刺和暗粒，而溫和的金盞花便可適時調理肌膚，控制皮脂分泌，減少生暗瘡機會。而此系列最常被人詢問的金盞花植物精華爽膚水更是大貨裝500ml（單枝價格：HK$515）和三枝旅行裝的爽膚水，合共120 ml（單枝125 ml價格：HK$210），但這個增量裝系列只售HK$875，只需要約HK$900價錢，就可以享有整套滿足日常護膚程序的護膚品，加上當中的醫學維C淡斑精華，更是深受女生歡迎之一的皇牌產品，想試試美白和減淡色斑的女生不妨入手一試。

【按下圖看更多】Kiehl’s金盞花系列和其他皇牌系列優惠套裝：

Estée Lauder皇牌修護精華套裝【半價入手】：肌膚急救好幫手

Estée Lauder 皇牌修護精華套裝 HK$830 (價值：HK$1,672) ，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店有售(Estée Lauder )

Estée Lauder 皇牌修護精華套裝 HK$830 (價值：HK$1,672)，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店發售 ：

1.升級再生基因修護露50ml貨裝 2.再生基因瞬亮修護眼膜1對 3.升級再生基因修護賦活眼霜3ml 4.升級再生基因修護露7ml 5.升級再生基因速救舒壓精華5ml 6. 微精華原生導入面膜1片 7. 速效舒緩眼膜1對 8. 微精華原生液15ml 9.升級新生活膚全能輕盈面霜15ml

Estée Lauder的皇牌產品被譽為擊退初老症狀和肌膚急救的好幫手，此系列當中的升級再生基因修護露更曾出現每6秒便售出一瓶的銷售記錄，有「晚間修護專家」的美名，而台灣藝人陳嘉樺（Ella）更說每天晚上也必會使用它。另外，Estée Lauder升級再生基因修護露在不同藥妝排行榜也可以看見它的身影，也經常在台灣urcosme美妝排行榜中，獲得不錯的排名，近日升級再生基因修護露在台灣urcosme改善皮膚暗沉排行榜中，獲得第4位呢！

此修護露產品擁有超過 25 項專利，質地不黏立外，更有效鎖緊臉部的水分來減淡皺紋。最令人心動的是此系列是包括升級再生基因修護露50ml貨裝（單枝價格：HK$ 830），不要忘記這個Estée Lauder皇牌修護精華套裝只售HK$ 830，換言之系列當中一枝的升級再生基因修護露已等於整個套裝價錢，包括9件Estée Lauder大熱的皇牌產品，如：升級再生基因修護賦活眼霜3ml(單枝價格：15ml HK$495)，即每ml等於HK$33，而3ml即是HK$99，再加其他的產品，不入手真是對不起自己呢！

【按下圖看更多】Estée Lauder皇牌修護和其他系列優惠套裝：

IPSA流金水【55折入手】：常包攬化妝水美妝榜頭3位 解決閉口粉刺冇難道

2020限量版流金水組合，限定優惠：HK$640 (價值HK$1,174)，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店發售(IPSA)

2020限量版流金水組合，限定優惠：HK$640 (價值HK$1,174)，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店發售：

1.生肌水源(素(限量版)200ml x2 2.緊緻淨肌排毒精華 9ml 3.更生活化乳液30ml x2 4.明淨亮肌磨砂面膜 15g 5.重點緊緻活肌面霜G 7g

IPSA品牌當中TTR Aqua 生肌水源是被稱為日本四大神水之一，常常包攬化妝水美妝榜當中的頭3名，生肌水源更被稱為「流金水」，同時流金水更是5月份日本COSME化妝水排行榜當中的第2名，這款的化妝水可極速滲透皮膚、提亮皮膚、補濕和控油等。當然女生面對悶熱的夏天，最怕皮膚出現閉口粉刺，但流金水卻可以有效調節水油平衡和抗炎抗痘，不少人有暗瘡和閉口粉刺出現時用它，不用2至3天便解決問題。

加上，這個2020限量版流金水組合包括2枝貨裝（單枝200 ml價格：HK$320），就表面計算，2枝貨裝也需要HK$640，等同於套裝系列的價錢，只看這點就知道值回票價好了，而且套裝更包括另一皇牌產品—更生活化乳液30ml x2枝，如想針對改善皮膚彈性及暗啞問題的女生，也可以入手一試。

【按下圖看更多】IPSA皇牌系列優惠套裝：

Caudalie葡萄蔓極緻亮白【58折入手】：5款50ml皇牌產品包攬在內，千餘元可試到價值2千元產品

Caudalie 皇牌葡萄蔓日夜全效美白套裝HK$1,120 (價值: HK$1,933) ，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店和尖沙咀店發售(Caudalie)

Caudalie 皇牌葡萄蔓日夜全效美白套裝HK$1,120 (價值: HK$1,933) ，只限5月15日至5月21日在崇光百貨銅鑼灣店和尖沙咀店發售：

1.15週年限量版 葡萄蔓極緻完美精華液 50ml 2.葡萄蔓極緻完美潤白日霜 50ml 3.極緻完美透白精華露 50ml 4.葡萄蔓極緻完美凝白晚霜 15ml 5.葡萄蔓極緻完美精華液 10ml 6.葡萄籽潔面泡沫50ml 7.葡萄籽活性爽膚水 30ml 8.葡萄籽三合一潔膚水 50ml 9.時尚化妝袋

Caudalie的葡萄蔓極緻完美精華液可算是夏天美白和淡化色素不可或缺的產品，因為品牌當中蘊含獨家專利成份Viniferine葡萄藤萃取液，可亮白皮膚的效果是比起維他命C高出62倍之多，加上夏天也常常開冷氣，醒來時皮膚總是十分崩緊，但葡萄藤萃取液發揮亮白功用時，同時更發揮保濕和消除黃氣之用。加上，會精打細算的小資女也不難發現套裝包括：潔面泡沫、潤白日霜、透白精華露和精華液都有50ml之多，更只需要千餘元便可以嘗試到８樣的皇牌產品。

【按下圖看更多】Caudalie皇牌系列優惠套裝：

【按圖看更多】各大品牌的皇牌優惠套裝和其他人氣皇牌產品：