34歲韓國知名女演員朴敏英出演過多套人氣韓劇，包括《城市獵人》、《成均館緋聞》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等，每部作品都會掀起話題。近日，《天氣好的話，我去找你》剛播畢，劇中朴敏英呈現透白逆齡肌膚引起熱議，究竟女神是如何保養肌膚的呢？

朴敏英新劇《天氣好的話，我去找你》展現逆齡美貌。（《天氣好的話，我去找你》劇照）

前段時間熱播的韓劇《天氣好的話，我去找你》中，朴敏英溫柔的波浪卷髮型，配上嫩白肌膚，就算在劇中飾演青春洋溢的16歲高中生，也毫無違和感。對於如何保養肌膚，朴敏英有自己一番心得，現在就公開她如何讓肌膚變得如剝殼雞蛋一樣嫩滑！

朴敏英劇中扮演高中生毫無違和感。（《天氣好的話，我去找你》劇照）

朴敏英5大保養肌膚秘訣大公開：

#1 每天敷面膜

朴敏英幾乎每天都會敷一片面膜，平時會選擇保濕面膜為乾燥肌膚補充水分，如果第二天又拍攝行程的話，則會改敷美白面膜，讓皮膚上鏡時更加水潤透白！有時，她會選擇直接塗抹比平常用量3倍多的精華液，再去睡覺，當作睡眠面膜一樣，隔天肌膚狀態會充滿彈性。

朴敏英堅持每日敷面膜。（rachel_mypark@IG）

#2 護膚第一個步驟:先塗精華液

朴敏英分享自己每天基本護膚步驟是先塗上肌底精華液，而不是如一般人的習慣在第一步會塗上護膚水。朴敏英表示塗抹精華液後，能夠幫助肌膚更快速和充分地吸收之後塗抹上的護膚產品，是她自己愛用的獨門護膚妙法。

朴敏英在護膚時，習慣第一個步驟先會塗上精華液。（rachel_mypark@IG）

更多朴敏英養成嫩白肌膚的護膚習慣：（點閱下圖）