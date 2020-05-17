無印良品Muji的簡約風格深受女生歡迎，從家居用品到生活小物也充滿濃厚的日式質感。以下這十項護膚品由日本女生一致認同是好用之選，於網上被高度討論，特別適合轉季的天氣使用。

踏入炎夏，加上經常配戴口罩容易令肌膚狀態變差，日間應轉用清爽天然的護膚品，避免多餘油脂阻塞毛孔。(IG@muji_hongkong)

踏入炎夏，加上經常配戴口罩容易令肌膚狀態變差，日間應轉用清爽天然的護膚品，避免多餘油脂阻塞毛孔。而晚間保養則應以保濕美白為主，修護因日曬而流失大量水分的肌膚，減慢肌膚老化的速度。而無印良品的護膚品價格親民，配方簡單適合大部分肌膚使用，深受小資女生歡迎。以下十項人氣護膚品均受到不少日本女生歡迎，看看你有否錯過了某件隱藏好物。

1. Muji無印良品敏感肌藥用美白液（約HK$100/50ml）

無印良品這款藥用美白液專為敏感肌而設（無印良品）

這款美白精華液來自為敏感性肌膚所設計的低刺激保養系列，同時可以防止因日曬而形成的雀斑。精華液除了可全面使用外，還能作為關注部位的局部護理。產品成份天然，含有5種植物提取物和維生素C衍生物，能為肌膚徹底保濕，增加透明感。

2. Muji無印良品草本藥用美白面膜（約HK$144/60g）

如睡眠面膜般使用的美白面膜（無印良品）

這款產品雖然名為美白面膜，但無印良品建議女生把它作為晚間修護的最後一步。睡覺前先塗上美白霜後並靜置3至5分鐘，然後以手心輕輕按摩使其充分吸收，如睡眠面膜般無需沖洗乾淨，第二天早上便可以感受肌膚變得幼嫩緊緻。

3. Muji無印良品荷荷芭油（約HK$180/200ml）

無印良品的荷荷巴油是100％植物來源的純淨油，可用於全身護理，被日本女生視為「萬用油」（無印良品）

無印良品的荷荷巴油是100％植物來源的純淨油，可用於全身護理，被日本女生視為「萬用油」。荷荷巴油可以平衡水分和油脂，保護乾燥肌膚。除了護膚外，荷荷巴油亦能用於身體按摩，頭皮清潔和指甲護理。令人意想不到的是，荷荷巴油還有另一隱藏功能－清潔黑頭粉刺。荷荷巴油有效軟化角質，日本女生會先以熱毛巾敷面打開毛孔，再以荷荷巴油按摩鼻子，黑頭與粉刺便會慢慢浮出，最後以棉花棒清潔。

4. Muji無印良品導入爽膚水（約HK$93/200ml）

添加潤澤山茶花種子精華等5種植物精華及杏桃果汁的導入爽膚水有效軟化肌膚（無印良品）

作為保養的第一步，添加潤澤山茶花種子精華等5種植物精華及杏桃果汁的導入爽膚水有效軟化肌膚，把洗完臉後的膚質調理為容易吸收保養品的理想狀態，讓成分更易滲透進角質層中，可配合任使化妝品使用。

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參考資料：Fashion Press