41歲台灣女星吳佩慈與內地「百億富商」紀曉波相戀，卻只有半隻腳踏入豪門，男方一直遲遲未有娶她進門正式給予名份，近年更多次傳出財困。不過吳佩慈仍然不放棄，與男方在一起5年，為對方生下四胎，兩男兩女凑成「雙好」。不過生下四胎後，吳佩慈產後素顔憔悴的樣子令網友吃驚，看來女神為進豪門拼了多年，真的太累了......

5年拼4胎仍無名分 成豪門界笑話？

吳佩慈為內地富商紀曉波五年内生下四胎，卻仍未有「紀太太」的名份。（pacewu@IG）

吳佩慈與大陸「百億富商」紀曉波在2011年的慈善晚宴上相識，後火速戀愛，2014年為對方誕下一名女兒，慢慢淡出娛樂圈，正式開展「單親媽媽」生涯。後來接連生下兩胎都是兒子，直到今年1月誕下女娃，兩男兩女凑成「雙好」。吳佩慈曾揚言自己的目標是生五個，因為她從小生活在一個幸福大家庭中，因此生孩子組建家庭對她來説至關重要。可惜已經生下第4胎的吳佩慈，卻遲遲未見有嫁入豪門的跡象，有網民嘲笑她淪為富商的生仔機器。

網民都紛紛表示吳佩慈狀態大不如前，全無豪門闊太的氣場。(娛樂扒少@微博)

吳佩慈素來有「九頭身美女」之稱，過去生下多胎產後恢復迅速，絲毫沒有媽媽孕味，清秀美貌依舊保持高挑美女的氣質。不過早前在網上流傳吳佩慈的產前照片，素顔走樣相意外曝光。網民都紛紛表示女神狀態大不如前，笑容也難掩疲態如同路人，全無豪門闊太的氣場。

吳佩慈產後臉部臃腫，但在美顏濾鏡下氣色看起來不錯。（張燊悅 @IG）

其後吳佩慈誕女後，好友張燊悅探訪並在IG分享了一張與她的自拍照，照片中吳佩慈幾乎素顔上鏡，在美顏濾鏡下產後氣色看起來不錯，只是臉頰有些浮腫。但網民概嘆眼見昔日女神愈來愈憔悴，不斷努力生仔卻仍未「坐正」，令人不勝唏噓。

吳佩慈孕期被指「走樣」不少：(按圖查看更多)

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生4胎吳佩慈產後護理心得

雖然女神風光不再，不過對比一般人，吳佩慈的產後護理仍然值得借鑒，即使是四個孩子的媽媽，她依然十分愛美，絲毫沒有因為要照顧小孩而疏忽保養。對接連懷胎生孩子的她，漸漸開始留意肚皮保養，吳佩慈幽默表示自己4年肚子連續吹脹3次，破壞程度不容小覷，肚皮生產完總是變得鬆鬆垮垮。對此，吳佩慈推薦了一些預防妊辰紋的產品，拯救黑黑乾乾的皮膚。另外，她還建議情況嚴重的產後婦女可以去做肚皮電波拉皮，親身體驗後表示非常有效。

吳佩慈所推薦的抗皺修護乳霜。（吳佩慈@小紅書）

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